Verónica Castro enloquece con su rostro al natural a sus 68 años / Hola México

Verónica Judith Sáinz Castro, conocida como Verónica Castro es una actriz, cantante y presentadora de televisión mexicana. Es conocida como una de las figuras más populares del género de la telenovela a nivel internacional.

Verónica, recordada por sus protagónicos en telenovelas como "Los ricos también lloran", "El derecho de nacer" y "Rosa Salvaje" se ganó los halagos de sus seguidores tras posar para una marca de accesorios y mostrarse sin filtros. Según Informador. mx

Con la apertura de los cines en la Ciudad de México, Verónica Castro regresa a la pantalla grande de la mano de su hijo menor Michel Castro con la cinta "Dime cuándo tú", en donde interpretará a una abuela.

Recientemente, en entrevista, Castro bromeó sobre su personaje, la pandemia y la vejez.

"Me sentía muy vieja con el personaje, esas maquillistas me hicieron ahí cosas y luego me pusieron unas pelucas, pero mírenme ahora, no necesité ni pelucas, ni arrugas, ni nada, así me trajo la pandemia", bromeó en conferencia de prensa.

La Vero, como la llaman cariñosamente, dijo en diciembre del 2020 que se sentía feliz de regresar a su trabajo que tanto ama.

"Siempre se aprende de los jóvenes, regresar fue fácil, me sentí muy contenta por encontrar a mis compañeros de antes mezclados con los compañeros de ahora, amo mi trabajo y regresar ha sido maravilloso", expresó.

¿A ti te gustó ese estilo 'al natural' de Verónica Castro? No podemos negar que la actriz luce hermosa aún sin maquillaje, y es que no por nada es, aún a la fecha, una de las personalidades más reconocidas del espectáculo en México.