Gwyneth Paltrow dice que el COVID-19 le provocó aumento de peso / El Periódico

Durante el podcast The Art of Being Well la actriz Gwyneth Paltrow dio detalles de los estragos que le dejó padecer COVID-19 el año pasado, desde fatiga y niebla mental hasta un metabolismo más lento, que asegura le ha provocado un incremento de peso.

La ganadora de un premio Oscar se ha convertido en una influencer de estilo de vida y salud desde que creó su página web Goop, donde da consejos en ramas como la belleza, el estilo y la alimentación. Según Primera Hora

Durante el podcast también habló de la alternativa alimenticia que está aplicando al respecto, misma que escribió recientemente en su blog, donde dijo que un “practicante de medicina funcional” le había recomendado un régimen curativo de “ayuno intuitivo”.

“Lo que realmente noté fue el retroceso que solía tener, ya sabes, si aumentaba un poco de peso y no estaba feliz, podía apresurarme a comer muy bien durante un par de días, hacer mucho ejercicio y todo se iba. Y eso no sucedió durante el año pasado”, dijo Paltrow.

Su dieta consiste en un régimen cetogénico y vegano, evitando el azúcar y alcohol, además contó que no come desde la noche anterior y hasta las 11:00 de la mañana del día siguiente, toma saunas de infrarrojos y hace desintoxicaciones con caldos de hueso para curarse de los síntomas post COVID-19.

Duras criticas

Ahora no sólo los usuarios de redes sociales la han criticado, sino también científicos reconocidos como el director médico del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, Stephen Powis, quien señaló a Paltrow por malinformar a la sociedad.

“En los últimos días, he visto que Gwyneth Paltrow está sufriendo los efectos de COVID. Le deseamos lo mejor, pero algunas de las soluciones que recomienda no son realmente las que recomendaríamos en el NHS”, afirmó el médico británico.