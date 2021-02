Aperturan cursos de la escuela de oficio de Tipitapa Foto: TN8

La mañana de este sábado con mucha alegría, entusiasmo y deseos de superación más de 165 jóvenes y adultos del municipio de Tipitapa aperturaron los cursos de la escuela de oficios impartidas por el Tecnológico Nacional Simón Bolívar (INATEC).

Jairo Saenz, director del Centro Tecnológico Simón Bolívar manifestó que es una orientación articular con todas las instituciones para poder llevar una educación gratuita y de calidad a todos los municipios.

"Es una estrategia que la escuela de oficio en donde les transmitimos esos conocimientos sean una herramienta para la inserción laboral de nuestros protagonistas, esto les va permitir que en un corto tiempo puedan tener un oficio, que puedan desempeñarse en cualquier actividad económica que ellos escojan", explicó Saenz.

Agregó que hay cursos de elaboración de bolsos y carteras, ofimática, inglés entre otros.

Lee también: Concurso de kayak promueve turismo en Ometepe

"Todos son gratuitos en coordinación con la alcaldía municipal de Tipitapa; el INATEC garantiza toda la logística en respecto a la educación, docentes, materiales didácticos que utilizamos para el desarrollo de estos cursos.

Katerin García, responsable de la escuela de oficio por parte de la alcaldía de Tipitapa, dijo que "tenemos 165 protagonistas matriculados en los cursos de corte de cabellos, decoración y confección de bolsos y carteras, decoración y montajes de eventos e inglés, esperamos que todos los que inicien finalicen".

#Nicaragua | Más de 160 jóvenes y adultos aperturan diferentes cursos de la escuela de oficios en #Tipitapa pic.twitter.com/zIXe7miXG9 — TN8 Nicaragua (@canaltn8) February 27, 2021

"El objetivo de la escuela de oficio ha sido crear ingresos económicos en nuestros hogares en Tipitapa, los cursos han sido de gran demanda y es por eso que venimos restituyendo los derechos de los jóvenes y adultos", detalló García.

Doña Antonia Solórzano aseguró que el curso que va iniciar es de manualidades en foamy, papelería y decoración para eventos.

"Eso nos ayudaría a todas las mujeres tener más ingreso en su hogar y a salir adelante, el hecho que una mujer sea mayor de edad no quiere decir que no tenga oportunidad, siempre tenemos que buscar cómo prosperar por el bien de la familia, yo he pasado varios cursos gracias a nuestro gobierno que nos permite prepararnos para enfrentar la vida con nuevas herramientas", destacó Solórzano.

Heydi Pérez Molina, manifestó que el curso que tomó es decoración y montaje de evento, "año anterior estudié manualidades y decoraciones en foamy, mi reto es seguir estudiando para sacar adelante a mi familia, así podré poner mi propio negocio".

La apertura de los cursos de la escuela de oficio son en conmemoración del 87 aniversario del paso a la inmortalidad del General Augusto C. Sandino.