Galilea Montijo da positivo a Covid-19 por segunda vez y contagió a su hijo

Después de que se diera a conocer un rumor sobre la posibilidad de que Galilea Montijo dio positivo a coronavirus, esta mañana la conductora de “HOY” confirmó en el programa matutino de Televisa que el lunes 22 de febrero se hizo la prueba rápida y salió positiva.

Pero ella no es la única contagiada, de acuerdo con las declaraciones que hizo la tapatía en la emisión, también su hijo Mateo está contagiado y a lo largo de la noche en tres ocasiones presentó episodios de fiebre. Por el momento, ambos están juntos librando esta enfermedad.

“Pues otra vez, para todos aquellos que no creen, pues sí vuelve a dar. Y cuidándonos, ustedes saben que somos personas que nos cuidamos mucho. Este fin de semana me avisan dos personas que se habían sentido mal desde el viernes y automáticamente pedimos el laboratorio. Justo estaba arriba en la camioneta, me hice la prueba rápida, salí positiva”, contó Galilea Montijo a sus compañeros.

. #QuéPasa con la #Farándula ✨



Galilea Montijo dio a conocer que una vez más se contagió de Coronavirus.



Según la conductora del programa a Hoy se hizo la prueba debido a que dos personas que trabajan con ella dieron positivo al virus. pic.twitter.com/A2DyS2fT8W — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) February 24, 2021

Estos son los síntomas que presenta

Con lágrimas y un tono de preocupación, la presentadora de diversos programas de Televisa reveló que dos personas que trabajan con ella resultaron positivos en la prueba; razón por la que ella también decidió someterse a este chequeo antes de exponer a sus compañeros.

Montijo destacó que la productora Andrea Rodríguez Doria la apoyó y le dio las facilidades para quedarse en casa; por el momento, la conductora no sabe si se encuentra al principio o al final de la enfermedad, pero ha presentado síntomas muy similares a los del pasado noviembre de 2020.

“Le hablo a la productora y me dice ‘quédate’. Ya cuando llega el resultado pues que sí, otra vez positivo”, destacó preocupada y con la mirada vidriosa la conductora que todos los días aparece frente a la cámara en el programa matutino de la televisora de San Ángel.

Fue el pasado mes de noviembre de 2020 cuando la conductora dio positivo a días después de que ocurriera el funeral de la productora Magda Rodríguez; junto con sus compañeros Lambda García, Paul Stanley y Andrea Escalona tuvo que aislarse.

“Tengo el mismo dolor de cuerpo, el mismo de la vez pasada. Un dolor de garganta espantoso, no me ha dado fiebre. Mateo también está contagiado, Fer salió negativo. Lo mandamos a dormir a la tina”, compartió.