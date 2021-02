Keanu Reeves sí quiere ser un superhéroe: No creerás cuál / Cinemascomics

A sus 56 años de edad, Keanu Reeves goza de una amplia y envidiable trayectoria cinematográfica en la cual ha podido interpretar cuanto personaje ha querido. Sin embargo, hay un campo que le gustaría explorar.

El superheróico. Y, de hecho, en diálogo con el portal especializado We Got This Covered, reveló cuál es el héroe de Marvel - editorial de la que se ha declarado fan - que le gustaría encarnar.

"Siempre quise interpretar a Wolverine, pero ya es muy tarde para eso, el lugar se ocupó muy bien y estoy bien con eso", reseña Radioacktiva.

Es de recordar que, el personaje de 'Wolverine' ha sido interpretado en la pantalla grande por Hugh Jackman para la franquicia de 'X-Men' y la película 'Logan'. La primera vez que el actor se metió en la piel del héroe fue en el año 2000 y la última en 2017. Un largo periodo de tiempo.

Por otro lado, Reeves no es que sea ajeno del todo al mundo de los cómics. En 2005 protagonizó 'Constantine', película inspirada en el personaje de DC Cómics, John Constantine.

Sin embargo, su popularidad se debe más que todo al éxito de dos franquicias, por un lado está 'Matrix' y por el otro 'John Wick'. De hecho, actualmente están en desarrollo las cuartas entregas de ambas sagas.

Y, aunque nunca ha recibido una nominación a premiaciones importantes como los Oscar o los Globos de Oro, Keanu Reeves cuenta desde el 2005 con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. "Estoy orgulloso por el honor de estar con las estrellas del pasado y del presente", expresó en su momento según lo reseñado por Hola!