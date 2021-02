Salma Hayek responde a quienes la tachan de interesada / MSN

Es una de las actrices latinas más queridas y respetadas a nivel internacional. Salma Hayek fue de las primeras en abrir camino en Hollywood a sus compañeras y hoy puede decir con orgullo que ha conseguido un lugar privilegiado con su trabajo y esfuerzo.

Nadie le ha regalado nada, todo lo ha logrado solita y a base de no rendirse. Por eso, cuando hace 15 años se enamorara de su actual esposo François-Henri Pinault y algunas personas la acusaran de estar con él por su dinero, Salma no daba crédito.

Durante una entrevista al podcast Armchair expert se refirió a todos los incrédulos que la tacharon de interesada por estar con un millonario. "Cuando me casé con él todos decían, ¡Oh, es un matrimonio de conveniencia, se casó con él por dinero!'. Y hoy digo, 'sí, lo que tú digas, piensa lo que quieras. 15 años juntos y todavía locamente enamorados. Ya no me ofende", reconoció.

Con esta foto en las redes por el Día de los enamorados, la actriz mexicana volvió a gritar a los cuatro vientos su amor por el exitoso empresario.

"En las fotos no se puede apreciar la magia que habita en él. Me ha convertido en una mejor persona y crecer de una mejor y más saludable manera", expresó enamorada en el famoso post.

Han superado crisis, celebrado los éxitos de ambos y criado a su preciosa hija, Valentina, hoy de 12 años, el mayor orgullo de la pareja cuyo amor sigue viento en popa a toda vela.