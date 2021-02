Neymar estaría detrás de los "huesitos" de esta despampanante modelo / Fichajes .com

El famoso futbolista brasileño Neymar habría terminado hace algún tiempo con la modelo e influencer Natalia Barulich, también ex novia del cantante colombiano Maluma. Sin embargo, la ‘tusa’ no le duró mucho.

El delantero del París Saint-Germain ya le está coqueteando a una nueva joven, según relata el medio ‘Corriere dello Sport’. Se trata de la modelo italiana Chiara Nasti, de 23 años.

“No hay una foto de Nasti que no tenga un me gusta o un corazón de Neymar. Él está haciendo todo lo posible para conocerla, pero por el momento ella no voltea a verlo”, dijo una fuente a la revista de chismes italiana ‘Chi’.

¿Quién es Chiara Nasti?

La 'influencer', modelo y empresaria Chiara Nasti nació en Nápoles, Italia, el 22 de enero de 1998. Actualmente cuenta con más de 1.8 millones de seguidores en Instagram, en donde suele publicar fotos sensuales y promocionar su marca de ropa Plume Etheree, la cual dirige en conjunto con su hermana Angela Nasti.

La despampanante modelo ya había estado involucrada con futbolistas. De acuerdo con medios locales, tuvo una relación con el volante alemán Niklas Dorsch. Además de ser la cuñada del defensor italiano del Udinese, Kevin Bonifazi.

La joven italiana se ha dado a conocer en la industria de la moda pues ha trabajado con reconocidas marcas como Armani y Trussardi.

Además es famosa en Italia por haber participado en una serie de reality shows, entre los que se encuentran ‘Dance, Dance, Dance’ y ‘La isla de los famosos’.

¿Chiara podría ser la próxima novia de Neymar?

Lo cierto es que aún nadie lo sabe. Las cosas con la ex novia de Maluma, Natalia Barulich, fueron muy confusas y no se sabe con total certeza qué pasó entre ellos. Lo que demuestra que Neymar es recatado y mantiene en privado su relaciones.

En agosto del año pasado Barulich aseguró que todo era una gran mentira y que entre ella y el futbolista solo había una amistad.

“Es un gran amigo y no sé porque los medios piensan que estamos juntos, sólo porque hicimos una sesión fotográfica, yo lo adoro, es una gran persona, es un gran amigo, siempre ha sido un tipazo y es una gran persona en mi vida", señaló la modelo en entrevista exclusiva con el programa de televisión mexicano, ‘Ventaneando’.