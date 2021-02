¿Destapan un romance de Alex Rodríguez con otra mujer? / Semana

Los rumores recientes afirman que la estrella retirada de la MLB, que está comprometido con su novia, Jennifer López, y la estrella de reality de Bravo tuvieron una relación sentimental.

El representante de A-Rod no hizo comentarios cuando fue contactado por E! News. LeCroy no ha respondido a los rumores de romance.

El martes 2 de febrero, la otra estrella de Southern Charm, Danni Baird, apareció en el podcast Reality Life With Kate Casey y se le preguntó sobre el tema. La presentadora Kate Casey dijo, "Cuando escuchaste que posiblemente era A-Rod, pensaste, '¿Qué? ¿Qué pasó con nuestro programa? ¿Dónde estamos en el mundo? ¿Qué está pasando?'"

"Meses antes de eso, había escuchado, como, ella [LeCroy] me había dicho que estaban hablando por FaceTime o algo", dijo Baird, sin hacer eco del nombre de Rodríguez. "Y simplemente lo asumí. Nunca pregunté más sobre eso ni nada por el estilo. Así que simplemente me olvidé de eso. Simplemente no recordé en que él era un jugador de Grandes Ligas".

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre los rumores de LeCroy-Rodríguez, una fuente le dijo a E! News en un comunicado, "Alex no la conoce y nunca la ha conocido".

La semana pasada, un preview de la reunión de la séptima temporada de Southern Charm, grabada a fines del año pasado, mostró al miembro del elenco Craig Conover acusando a LeCroy de engañar a su entonces novio Austen Kroll, diciendo que voló a Miami para dormir con un "ex jugador de la MLB". El presentador Andy Cohen dijo que el hombre estaba "casado" y era "muy famoso".

LeCroy dijo en el show de reunión, "Ponme en una prueba de detector de mentiras. Nunca volé a Miami", pero admitió comunicarse con el hombre, sin nombrarlo.

"Me contactó y, sí, nos enviamos un mensajes, pero aparte de eso, no había nada", dijo. "Nunca lo he visto físicamente, ni lo he tocado".

Muchos fanáticos han especulado que el jugador mencionado es A-Rod. Pero como la hermana de LeCroy, Kaci LeCroy Davis, señaló en un comentario de Instagram en una publicación de Comments by Celebs, Rodríguez "no está casada". En 2009, Rodríguez 2009 finalizó el divorcio de su ex esposa Cynthia.