"Me volvió a dar", Ariadne Díaz se infecta de nuevo con coronavirus

Sonriente y con la valentía que le caracteriza de mamá luchadora, Ariadne Díaz reveló a sus seguidores la razón por la que había estado tan ausente en las redes los últimos tiempos.

La culpa no fue el exceso de trabajo, sino algo más grave. La actriz confesó haberse enfermado por segunda vez de coronavirus. Un duro golpe para toda la familia que no imaginaba que esta pesadilla pudiera volver a repetirse.

"¿Cómo pueden creer? Porque yo no lo puedo creer, pero así fue, ¡me volvió a dar!", expresó todavía incrédula. "Me dio COVID-19 otra vez, me dio más fuerte esta segunda vez que la primera", relató.

Flanqueada por el amor de su hijito Diego, la protagonista de La doble vida de Estela Carrillo, describió los malestares que en esta ocasión sí se hicieron notar en su cuerpo con más intensidad.

"La segunda vez fue un dolor de cuerpo nefasto y terrible", expresó. Afortunadamente, no llegó a más y pudo sanarse estando en casa sin necesidad de acudir de urgencia al hospital.

Mucho más recuperada, la actriz, que ya se había enfermado con el coronavirus en 2020, dijo sentirse feliz y agradecida con la vida y con su cuerpo por haber vencido, una vez más, a este bicho. El amor de los suyos ha sido para ella su mejor medicina.