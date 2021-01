FKA Twigs habla del abuso racista que sufrió con Robert Pattinson / La Verdad Noticias

La relación que tuvieron FKA Twigs y Robert Pattinson fue una de las más sonadas en Hollywood, aunque desafortunadamente el final de dicho noviazgo fue una separación muy dolorosa (a partir de la cual, FKA Twigs lanzó el hermoso disco 'Magdalene').

Sin embargo, a pesar de los problemas que llegaron a tener FKA Twigs y Robert Pattinson como pareja, todo parece indicar que hubo otro gran problema fuera de la relación, y fueron los ataques que recibió la cantante por parte de la audiencia. Y así, ella decidió alzar la voz: FKA Twigs habla del abuso racial que sufrió en su relación con Robert Pattinson.

En una entrevista con Louis Theroux, FKA Twigs habló sobre los abusos raciales que ha vivido desde los 4 años, pero que de hecho fue con Robert Pattinson cuando las fans hicieron más intensos esos ataques. 'La gente me insultó con los nombres más hirientes, ignorantes y horribles del planeta.

Robert era su príncipe azul, blanco... y consideraron que debería estar con alguien blanca y rubia'. No hay duda de que este tipo de ataques son de los más inhumanos, y CLARO que FKA Twigs no los merecía. Cualquier ataque racista es de lo más deleznable que puede haber en el mundo, además de que nadie tiene la autoridad moral para insultar a otra persona.

'Lo que hacían era esencialmente intimidación y eso te afecta psicológicamente', menciona FKA Twigs. 'Fue realmente horroroso, y creo que fue en un momento en el que sentía que no podía hablar de eso. Siento que si lo estuviera pasando ahora, podría hablar de eso y hacer algo bueno para cambiarlo. Pero no sé si fue por mi edad o por el ambiente social o por ser afroamericana, de Cheltenham, de una familia de bajos ingresos y tener que trabajar el doble en todo lo que hago para conseguir un asiento en la mesa', dijo la artista.

Sin duda ella ha demostrado un crecimiento y una evolución increíbles, pero el recibir este tipo de insultos es la clara muestra de que como humanidad todavía tenemos mucho camino por recorrer.

FKA Twigs también mencionó que no podía hacer NADA sin el juicio de la gente a punto de llegar a sus oídos. 'Digamos que si yo estuviera usando un vestido rojo, verían un mono con un vestido rojo, o yo estaba en una bicicleta, verían un mono en una bicicleta. Pero para que todos lo sepan, ahora me encanta cómo me veo y tengo mucha confianza'.

Puedes escuchar 'Sad Day' de FKA Twigs, una de las canciones más emotivas de la cantante y que habla un poco de su relación con Robert Pattinson, en el siguiente video: