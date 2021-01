Sammy, actor de XH-DERBEZ se casará; Eugenio Derbez podría ser el padrino / Tribuna

El actor y comediante Sammy Pérez está de visita en el estado de Colima donde, además de encontrar cocos, palmeras y un ambiente cálido, encontró el amor de su vida.

Así es, el histrión que se conoció la fama por sus participaciones en XH-DERBEZ, la película "no se aceptan devoluciones" y "El Calabazo", encontró a su compañera de vida en las playas de Colima, lugar donde planea celebrar su próxima boda.

Así lo afirman diversas publicaciones, donde se puede ver al actor al lado de una señorita, que lo acompaña por su recorrido en el estado de Colima, donde se presume se celebrará la boda el próximo 13 de febrero.

Durante un recorrido por Colima Sammy Pérez conoció a el amor en su vida.

El enlace nupcial se anunció será en el Rancho Campestre el Espinal Colima, a decir de la pareja casadera, quienes comentaron que como padrino de bodas podría estar el actor y productor Eugenio Derbez, entre otros famosos invitados.

Hasta el momento no se tiene mucha información acerca de la boda de Sammy Pérez, pero en redes sociales han comenzado a circular fotografías del carismático comediante recorriendo las calles de Colima en compañía de una bella mujer, a quien trata cariñosamente.

Medios del estado de Colima han declarado que la boda podría ser en los próximos días.

Todo esto se dio a conocer durante una entrevista que cedió el comediante de 55 años a medios de comunicación (22) en dicho estado, donde declaró: "Me gusta mucho su gente, su vegetación, me da gusto estar aquí en Colima, he ido a Manzanillo pero está mejor aquí, los ríos, todo", afirmó.

El actor, quien estaba acompañado de su prometida, dijo que la conoció en el estado de Jalisco.