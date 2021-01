No vas a creer la nueva etapa a la que se enfrenta Floyd Mayweather / Chicago Tribune

Floyd Joy Mayweather, Jr. apodado Money, nacido como Floyd Joy Sinclair, ​ es un exboxeador profesional estadounidense invicto.

El campeón de boxeo es abuelo a los 43 años, ya que su hija Iyanna dio a luz a su hijo con su novio el rapero NBA YoungBoy.

El boxeador Floyd Mayweather, Jr. se convirtió en abuelo a la edad de 43 años.

Su hija, Iyanna ‘Yaya’ Mayweather, le dio la bienvenida a su primer hijo, con el rapero YoungBoy Never Broke Again, y se dirigió a Instagram para compartir la noticia con sus seguidores, el sábado.

Al compartir una foto en primer plano de ella sosteniendo el pie del recién nacido, la nueva mamá escribió: “Desde el momento en que llegaste, sentí algo nuevo por dentro. Desarrollé un amor que era tan incondicional. Y prometo darte todo lo que tengo “.

Su papá, también conocido como NBA YoungBoy, aún no ha comentado públicamente sobre el nacimiento del bebé.

Se cree que el niño es el séptimo hijo del rapero intérprete de Self Control, cuyo nombre real es Kentrell DeSean Gaulden; según los informes, dio la bienvenida a su segunda hija con su ex, Drea Symone, en las vacaciones de Acción de Gracias en Estados Unidos, solo cinco meses después de que otra ex amante diera a luz a otro hijo.

En una aparición en el programa de radio "Hollywood Unlocked", Floyd habló con franqueza sobre el embarazo de Yaya. “Siempre quiero lo mejor”, dijo. "Si eso la hace feliz, entonces nosotros estamos felices ... yo y su madre estamos felices".

También se le preguntó sobre su relación con NBA YoungBoy. “Lo que trato de no hacer es estar en sus asuntos personales porque una vez que ella ya no está bajo mi techo, ¿sabes qué? es entre ella y su media naranja ". Continuó diciendo “En cuanto a la NBA… veo a NBA YoungBoy cuando era niño. No puedo enojarme con un niño así. Podría haber sido uno de esos días para él ".