Joven muere al recibir estocada de su "amigo" en Masaya

La noche del lunes murió a escasos de metros de su casa de habitación en Masaya, el joven de 26 años Elvin Enrique Alemán, de una certera estocada que recibió de un vecino alias "El Flaco", quien supuestamente era su amigo.

El relato de la madre de Elvin indica que trataron de socorrer al joven, trasladándose en un vehículo particular hacia el hospital de Masaya, un trayecto que duro más de una hora, sin embargo al llegar fue notificada por los galenos que su hijo había expirado durante el camino.

Este hecho ocurrió exactamente en la comarca Las Conchitas, en Masaya.

"Cuando llegué ya mi hijo estaba boca abajo y entonces yo le decía: 'hijo levantate', pero él estaba todo aguado. Lo llevamos al hospital pero el doctor ya me dijo que cuando llegó ya tenía que firmar la hoja porque estaba muerto, que tenía casi hora y media de haber muerto", mencionó Doña Aura Lila Alemán, madre del occiso.

Foto: Investigan muerte homicida en una comarca de Masaya / TN8

"Me dijeron que él había estado tirado en ese adoquinado ya casi la hora. Eso fue tipo 7 de la noche, no sabemos porqué lo haría ese muchacho porque eran amigos, pero mi hijo andaba tomado. Dicen que le dijo: 'me vas a dar', entonces le respondió: 'sí, te voy a dar', y lo que le dio fue que lo apuñaló. Quiero justicia para mi hijo que yo no lo voy a volver a ver", indicó esta madre.

Investigación del caso

La Policía Nacional desplegó un exitoso operativo para capturar al autor del hecho, únicamente identificado por los familiares como César, quien fue capturado en su casa de habitación y remitido a las celdas preventivas de la estación policíal para esperar el debido proceso.

En las próximas horas las autoridades policiales darán a conocer el móvil y la identidad del autor de este crimen en la estación policial de Masaya.