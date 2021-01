Foto: Belinda de luto por la muerte de su mascota "Gizmo"/ Soy Carmín

Este año no ha empezado nada bien para la queridísima Belinda, pues la actriz ha publicado en su cuenta de Instagram la muerte de Gizmo, su perrito que ha estado con ella más de hace 13 años y esta noticia ha sido muy dolorosa para la actriz Belinda de 28 años de edad, pues la noticia fue muy fuerte para ella.

"Nunca pensé que llegaría el día en que me iba a tener que despedir de ti, me acompañaste en momentos muy difíciles que quitaste tanta soledad, me enseñaste que entre tanta maldad en el mundo, también hay una pizca de bondad pero siempre a mi lado", esas fueron algunas palabras de Belinda.

Destrozada y llena en llanto, Belinda compartió fotos y videos de momentos especiales que vivió junto a su perrito amado de 13 años de unión y amor incondicional, que ni un día se pudieron separar, pues Belinda amaba mucho en su pequeño amigo de cuatro patas y lo último que quería era alejarse de él.

"Cómo es posible que te extrañe de esta manera, tengo un profundo dolor y un hueco en mi corazón que nada ni nadie va a llenar", escribió en Instagram.

Pero lamentablemente el día en que Gizmo perdió la vida Belinda no se encontraba al lado de él y este es un remordimiento que ella carga y además aumenta más el dolor de no haber podido estar en su último día con él y asegura que lo más que le duele es que no se pudo despedir de su pequeño amigo que tanto amaba pues, desgraciadamente ese día ella se vio en la necesidad de salir.

Pero Belinda asegura que lo más valioso se lo puedo dar en vida pues le dio amor, cuidados, seguridad, entre otras cosas y también da gracias por haberle cambiado la vida, pues él borró y lleno muchos momentos de inseguridad y soledad por los que llegó a pasarla queridísima cantante Belinda.

Belinda recibió muy bien este año pues estuvo en compañía de su familia y de la familia de su amado Christian Nodal, donde podemos ver en sus historias que se la pasaron muy bien pues ellos organizaron una fiesta y además hubo fuegos artificiales, pero a ninguno de ellos se les vio con sana distancia ni con el uso de cubrebocas.

Desgraciadamente a inicios de este año Belinda perdió a su mejor amigo que la acompañó en casi la mitad de su vida pues su perrito murió y ella está totalmente destrozada especialmente porque justamente ese día ella no pudo estar con él para despedirse.

Le deseamos una muy pronta recuperación a Belinda, pues sabemos que un perrito es un integrante más de la familia y su pérdida es muy dolorosa y más aún cuando vivieron 13 años juntos, llenos de logros, felicidad, llanto y dolor. Cuidemos y valoremos más a nuestras mascotas.