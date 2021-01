Viral el video de la infidelidad de Mayita Arizaga a Anthony Swag / LA LUPA

A pesar de que el nuevo año acaba de empezar, hay quien ya está teniendo un pésimo 2021.

Tal es el caso del youtuber ecuatoriano Anthony Lencina, más conocido como Anthony Swag, quien se ha hecho viral en las redes sociales al descubrirse un vídeo de la infidelidad de quien era su pareja, la modelo e influencer Mayra Arizaga, también conocida como Mayita.

Al parecer, la joven viajó a Estados Unidos por cuestiones de trabajo y fue allí donde conoció al hombre con el que aparece besándose en unas imágenes que ya han corrido como la pólvora. Como no podía ser de otro modo, el video de la infidelidad de Mayita terminó llegando a Anthony Swag, lo cual habría provocado que rompieran.

La reacción de Anthony al video de la infidelidad

El youtuber se ha mostrado completamente destrozado ante sus seguidores a la hora de comentar lo sucedido. “He recibido como 500 mensajes y, nada chicos, todo bien. Sólo digo que las personas tienen derecho a hacer lo que quieran con su vida. Son decisiones de cada uno y que les van a marcar por siempre. Yo he tomado malas decisiones en mi vida y me han pasado factura, y las personas tienen derecho a tomar cualquier decisión. Bendiciones para todos y por favor no me sigan mandando mensajes”, han sido sus palabras.

Tanto Anthony Lencina como Mayita Arizaga se han dejado de seguir en Instagram a raíz de todo lo sucedido. El varapalo para el joven ha sido tal que incluso ha anunciado que deja las redes, aunque está por ver si se trata de una decisión de temporal hasta que consiga recuperarse del golpe. En cualquier caso, no cabe duda de que el notición ya se ha convertido en uno de los asuntos más comentados en este comienzo de 2021.