Familias del barrio Batahola Sur reciben atención médica especializada

Familias de barrio Batahola Sur, Managua, fueron atendidos esta mañana de lunes por brigadistas del Ministerio de Salud (MINSA) en una jornada de consultas, donde se continúa brindado atención en las diferentes especialidades.

Los médicos brindaron a la población atención gratuita en las diferentes temáticas tales como pediatría, cirugía general, medicina interna y ortopedia.

"Estamos atendiendo a la comunidad en las diferentes especialidades y brindándole el medicamento gratuito, nosotros venimos a la comunidad ya que a la población se le dificulta asistir a los hospitales, es así que de manera más fácil les traemos la atención hacia ellos", afirmó Carla Rueda, enfermera del Hospital Lenín Fonseca.

"Tenemos como meta atender a más de 200 pacientes pero no nos limitamos y estamos dispuestos a atender a todos los que vengan y garantizando sus medicamentos", agregó la enfermera Rueda.

Con estos esfuerzos se garantiza la buena atención a la salud de la población por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, restituyendo el derecho de la población a vivir con salud.

Familias bien atendidas

"Es algo muy bueno que hace este Gobierno por nosotros, la población, debido a que muchas veces no tenemos la posibilidad de ir a un hospital y que vengan los médicos hasta donde estamos nosotros atendiendo cada uno de nuestros casos me parece algo buenísimo y agradezco mucho al Gobierno por esta oportunidad que nos da a la población y a los pobres", comentó Dina Leiva, pobladora.

"Vine hoy y gracias a Dios me han atendido y me han dado mis medicamentos, todo bien, con una muy buena atención y eso me parece algo buenísimo para nosotros en los barrios. Espero sigan así y que vengan más seguido y de igual manera que visiten más barrios", expresó Aura Brenes, también pobladora.

Se espera que para este año 2021 se continúe con la atención en las diferentes especialidades médicas, atendiendo a los diferentes barrios y garantizando el derecho a la salud.