Foto: Mauricio Ochmann de luto, por la pérdida de su padre/ Soy Carmín

El famoso actor Mauricio Ochmann lamentablemente dio la triste noticia de que hace un par de días perdió a su padre. Anunciando la noticia a través de su cuenta oficial, donde compartió una tierna foto de infancia a lado de su padre, donde derrocha felicidad pura, además de desahogar un poco de sus sentimientos ante el gran duelo que está pasando por la pérdida de su padre.

Recibiendo miles de comentarios donde le ofrecen una palabra de aliento, además de solidaridad ante uno de los momentos más difíciles que cualquier persona puede pasar, el actor Mauricio Ochmann recibe todo el apoyo por parte de sus seguidores y varios compañeros de trabajo a través de su cuenta de Instagram, siendo un golpe muy duro a nivel emocional para el actor.

Lee también: Boza el cantante panameño se hace viral en TikTok con su tema “Hecha pa’ mi”

Foto: Mauricio Ochmann de luto, por la pérdida de su padre/ Soy Carmín

No obstante, a pesar de la noticia, varios usuarios han comenzado a preguntarse si Aislinn Derbez le dedicará unas palabras de aliento a su ex esposo y padre de su hija Kailani, que a pesar de estar en pleno proceso de divorcio, ambos actores han aclarado tener una buena relación de amistad por el bien de su hija, además de estar en contacto, debido a las visitas que tiene la hija de Mauricio Ochmann en su casa.

Por otro lado, el actor se ha dedicado a estar en su casa, debido a la pandemia, disfrutando de pasar tiempo de calidad con sus dos hijas (ambas de matrimonios diferentes) que sin duda le han marcado en su vida, para demostrar el gran amor que tiene y lo mucho que ama ser padre de familia, a pesar de no estar casado actualmente.

No obstante, es muy notorio el silencio de la familia Derbez, ya que a pesar de haber tenido una estrecha relación con los miembros de la familia, ninguno de los integrantes le ha dedicado unas palabras de apoyo al actor, lo cual no habla muy bien de ellos. Debido a que al parecer, tanto el actor como la familia de Eugenio Derbez no acabaron en buenos términos como lo mencionan.

Pues a pesar de todo, siguen siendo familia, debido a que el actor es el padre de la primera nieta de Eugenio Derbez. No obstante, se plantea que al menos Aislinn Derbez o Alessandra Rosaldo no tarden en dedicarle un par de palabras al actor Mauricio Ochmann que el día de hoy está viviendo su luto.

“Hace dos días partió mi primer padre adoptivo, un ser muy especial para mí, un ser que fue un gran maestro y me llenó de enseñanzas de vida a lo largo de su estadía en este plano terrenal. Ayer me tocó verlo por una última vez antes de incinerarlo, al verlo físicamente ya no estaba ahí en ese cuerpo inerte, pero su presencia estaba al lado de mi abrazándome como siempre lo hacía, esos abrazos de oso que me daba desde el día que me adoptó".

"Tuvimos una historia muy peculiar y muy nuestra desde que llegué a su vida hasta el día de su partida, pero sobretodo tuvimos una conexión muy profunda, especial y llena de amor! Ayer triste, enfrentando el dolor de su partida, sentado en un tronco a la orilla del mar contemplando su inmensidad acompañando de sus cenizas, de pronto una paz me embriagó y fue un verdadero honor despedirlo en este nuevo viaje que emprendió. Vuela y vuela alto mi querido maestrín, así nos gustaba decirnos.Te amo papá. Nosotros no temblamos ante la muerte, sabemos que vivir no es tan solo respirar".