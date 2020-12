Roberto Palazuelos denuncia intento de incendio en su hotel / Los Angeles Times

Roberto Palazuelos afirma no tener enemigos, pero le inquieta el presunto intento de incendio perpetrado en su hotel, el Ahau Tulum, y no estará tranquilo hasta la captura de los responsables.

"El Diamante Negro" difundió unas imágenes fijas y en movimiento donde se ve a un supuesto turista que prende ramas y palmas de una palapa de la propiedad, y pidió ayuda para identificarlo a él y a dos acompañantes.

"Mi gente de seguridad me dijo que tuvieron contacto visual con él y hay unos meseros que los vieron. Están cooperando con las autoridades para que podamos dar con ellos. Además, había unos niños que estaban jugando en una cabaña de playa y también ahí prendieron fuego. Afortunadamente se pudo controlar, pero ¡imagínate, con niños adentro!", dijo Palazuelos ayer, vía telefónica.

"Esto es intencional, se ve la alevosía y la ventaja de una persona con conducta criminal que está queriendo provocar un incendio. Las autoridades están haciendo lo suyo, y yo coadyuvaré para esclarecer el caso".

El suceso, aclaró el actor de Hasta el Fin del Mundo, se dio el martes 8 de diciembre, pero decidió revelarlo cuando hubiera certeza de los hechos y las autoridades le permitieran hablar del asunto.

Por esa razón ya interpuso una demanda en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, por lo que se abrió una carpeta de investigación por tentativa de homicidio y daño a propiedad ajena.

"Tenemos una pista respecto a un consumo que hizo, con un voucher de tarjeta de débito, y gestionaremos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para tener acceso a la cuenta y poder identificar al agresor.

"No creo que sea una broma, no creo que haya sido algo espontáneo. Sé que no tengo enemigos, pero estamos haciendo lo posible por dar con ellos, por eso enviamos fotos y videos a redes para que quienes los conozcan, nos digan quiénes son", puntualizó el empresario y abogado.

Dijo que la seguridad fue reforzada tanto en ese inmueble como en el Hotel Diamante, del mismo grupo.

Días atrás, Palazuelos se vio envuelto en una polémica en redes al difundirse videos de una fiesta en el Diamante como parte del Festival Art With Me, de la cual se deslindó.

"Existían los permisos y protocolos de ley, no fue tan masivo, pero unas gentes de NY estaban contagiadas y se dieron los contagios y salió de proporción todo. Las fiestas ya están prohibidas por la autoridad local y a partir de hoy (ayer) se impusieron los cubrebocas como obligatorios.

"Tulum se estaba volviendo destino de DJs y no es lo que queremos, no son las fiestas nuestra meta, sino los huéspedes que disfrutan de la naturaleza. Ya se cancelaron las fiestas, incluso la de Año Nuevo, que era para 400 personas, la cancelamos".