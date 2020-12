¿Christian Nodal se casará con Belinda el próximo año?

Foto: Christian Nodal y Belinda / Film Daily

Christian Nodal lo tiene claro. El cantante quiere llegar al altar el próximo año, sí o sí. Así lo ha dado a conocer en varias ocasiones, sin embargo, durante una charla para Latinx Now! con Alix Aspe, el intérprete de 21 años, lo reafirmó.

La relación entre Belinda y Christian Nodal ha generado un sinfín de críticas, a las que el cantante ha hecho frente sin importar nada. La pareja de intérpretes luce más enamorada que nunca y todo indica que en el 2021 se casarán. Según Telemundo.

Leer también: ¿Selena Gómez tiene novio? Te contamos todos los detalles

Nunca me sentí tan hecho a la medida 🤍 pic.twitter.com/0eBnfrMXLm — Nodal🌵 (@elnodal) September 19, 2020

Nodal platicó con Alix de sus planes para el próximo año, entre los que se encuentra su propia boda. Cuando ella le preguntó por las metas que no deben faltar en 2021, el famoso respondió con un inmediato, "Tengo que casarme, tengo que sacar un nuevo disco, nuevos videos musicales…".

La presentadora del show quedó sorprendida con la respuesta del cantante, por lo que le volvió a preguntar. "¿Tienes que casarte?", y Christian respondió nuevamente con varios "Sí, sí, sí".

El famoso lo dejó más claro que nunca y aseguró que pronto llegará al altar con su novia, con quien comenzó una relación durante este año, y mes con mes, Christian y Belinda celebran su amor.

Sin miedo

Hace algunas semanas, el joven cantante causó gran revuelo cuando decidió tatuarse los ojos de Belinda en el pecho, como muestra del amor que siente por ella.

Después de 4 meses juntos, Belinda y Nodal sellaron su amor con tatuajes 😳 Él se tatuó los ojos y el nombre de Beli y ella las iniciales del cantante en un corazón que tenía reservado para el amor de su vida 🥺 #MTVNewsLA pic.twitter.com/KvGpsqL83U — MTVLA (@MTVLA) September 7, 2020

Belinda correspondió al gesto de su novio, plasmando en su piel las iniciales de él en un corazón en el tobillo.

"A mí me gustan mucho los tatuajes y no tengo miedo a hacer lo que quiero, al final de cuentas me hace feliz. Nunca me voy a arrepentir de esto, e igual cuando ella lo hizo para mí fue algo invaluable", dijo Nodal durante una entrevista con la periodista Adela Micha.

Pero eso no fue todo, pues en la misma plática Christian sorprendió a sus fans al declarar, "Me voy a casar con ella. Yo creo que para el otro año ya, para el otro año".