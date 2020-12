Foto: Carlos Ponce se casó en secreto con Karina Banda / Hola

En enero de este 2020, Carlos Ponce le propuso matrimonio a Karina Banda, y seis meses después, la pareja se casó en una ceremonia secreta, que contó con la presencia de las hijas del actor, Sienna y Savannah, como testigos de la unión civil que se realizó prácticamente sin invitados, según reveló en exclusiva la revista 'Hola!'.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de televisión compartió una imagen del gran día para anunciar la noticia de su enlace. "Mr. & Mrs. Ponce", escribió en su post y agradeció a sus "cómplices", junto a la foto tomada por Alan Phillip. Según Telemundo.

Más tarde, este mismo martes, Carlos Ponce publicó en su propia cuenta de Instagram otra foto del día de su boda, en la que él y Karina posan sonrientes. Para la ceremonia, el actor usó un elegante traje azul con camisa blanca, y la conductora, un delicado vestido blanco de un solo hombro y con drapeados.

"Mr. & Mrs. Ponce... ¡Feliz! Te amo", escribió el originario del barrio de Santurce, ubicado en San Juan, Puerto Rico.

Aunque la noticia salió a luz este 1° de diciembre, 'Hola!' reveló que la boda se llevó a cabo el pasado 30 de julio en Florida.

Hace meses son "Mr. & Mrs. Ponce"

"Estamos súper felices. Creo que la felicidad realmente no se puede esconder y la verdad es que algo muy chistoso me pasó justo después de que nos casamos", dijo la mexicana en entrevista para el medio citado, que además, coloca a la pareja en su más reciente portada. "Las personas me dijeron que veían un brillo especial en mí, incluso me preguntaron si estaba embarazada, que se veía algo distinto en mi rostro y creo que eso es, que estaba feliz porque realmente sabía que iba a pasar el resto de mi vida con él, si Dios nos lo permite".

"Ya soy su esposa, somos oficialmente una familia y sí, estoy feliz porque... incluso gané libras, porque el amor te engorda", comentó Karina entre risas.