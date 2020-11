Laura Bozzo arremete contra la mamá de Eleazar Gonzáles / MSN.com

La presentadora peruana, Laura Bozzo, volvió a pronunciarse sobre el caso de Eleazar Gómez, pero ahora en contra de las palabras que emitió la madre del actor esta semana, quien usó las redes sociales para refrendar su apoyo hacia su hijo y asegurar que “no es un mal niño”.

Bozzo entendió la actuación de Melisa Sánchez, ya que como madre busca el bienestar del actor de 34 años, pero no concibió que prefiera cegarse ante el comportamiento que tuvo a inicios de noviembre hacia su ex pareja, la modelo también peruana, Stephanie Valenzuela.

“Con todo respeto y me imagino el dolor que debe estar padeciendo, pero definitivamente los hijos son el reflejo de los padres”, comentó frente a los medios de comunicación y retomado por De primera mano.

“Esta señora lógicamente defiende a su hijo y lo entiendo, pero el hecho de defenderlo demuestra lo mal que lo educó”, añadió.

Laura Bozzo recordó algunos casos que expuso en su programa sobre la violencia de género: “Yo he tenido casos en Laura, dónde las mamás han llevado a sus hijos presos por golpes y eso es lo que hace una madre que defiende a la mujer”.

La conductora aprovechó para reiterar su apoyo hacia Tefi Valenzuela, como también se le conoce a la cantante agredida presuntamente por Eleazar Gómez.

“Ella sabe que la quiero, como quiero a todas las mujeres que han sufrido violencia ya que siempre estoy para defenderlas. Ni un sólo golpe, un hombre que te golpea una vez debe estar preso”, aseguró la mujer reconocida por su interés por erradicar la violencia de género en México.

Zoraida Gómez, hermana de Eleazar, publicó desde su cuenta Instagram un video con un mensaje de su mamá, Melisa Sánchez, quien aprovechó la ocasión para refrendar su apoyo hacia su hijo y hasta dar algunas características de su personalidad.

“Realmente no es un mal niño, es un niño dulce, trabajador, siempre ha sido muy trabajador”, comentó la señora en el video de pocos segundos.

“Lo quiero mucho y lo quiero por siempre. Aquí estamos toda su familia, apoyándolo con todo y por todo”, concluyó la madre de actor.

Tras la difusión de estas palabras, la misma Tefi Valenzuela alzó la voz para confesar su sentir. “Lo único que puedo tener es pena por las palabras que escuché, porque ya puedo ver que es una mujer que cree que la violencia es normal y no puedes tú como mujer, por mucho amor que le tengas a un familiar, justificar la violencia. Creo que no está bien”, declaró en entrevista para El Gordo y la Flaca.

“Como familia deberían apoyar a que él no sea un peligro para la sociedad, para que más adelante no pueda matar a una mujer y no pase toda su vida en un reclusorio”, añadió.

Eleazar permanecerá las siguientes semanas en el Reclusorio Norte, en donde fue recluido después de que a inicios de este mes fuera acusado de golpear, morder y presuntamente intentar estrangular a Stephanie, con quien se había comprometido horas antes.

Desde entonces su vida cambió radicalmente, ya que las puertas laborales se le cerraron y las autoridades le negaron la posibilidad de continuar su proceso en libertad.

Según uno de sus abogados, Eleazar Gómez busca conciliar con su ex pareja e incluso aceptó tomar terapia para cambiar su comportamiento agresivo.

Ante esta situación, Tefi se ha mostrado firme y asegura que aunque ya perdonó de corazón a su ex novio, no piensa retirar los cargos en su contra, con lo que intenta que ninguna mujer sea agredida en el futuro.