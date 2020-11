Alexis Ayala muda a su mamá a casa de retiro y dice sentirse "quebrado"

Foto: Ayala apenas pudo decir de sí mismo: “El villano se quebró”/Referencia

Con un nudo en la garganta, Alexis Ayala reconoció que ha sido una dura decisión mudar a su madre de su casa para ingresarla a una residencia de retiro para personas mayores al sur de Ciudad de México.

En una entrevista ante las cámaras del programa de televisión mexicano Hoy, el actor de la telenovela Hijas de la luna dijo que tuvo que mudar a Doña Eli de casa debido a que sus ocupaciones diarias no le permitían cuidar de ella al 100 por ciento, como lo deseaba.

“Esto que hice es un acto de responsabilidad y de amor que siento y que lo viví en carne propia que no tenemos la cultura del cuidado para las personas de la tercera edad”, expresó el actor, uno de los villanos más galanes de la televisión. “Decía: 'No puedo ir a trabajar el fin de semana porque no tengo quien cuide a mi mamá'. Ella tiene Parkinson, hace dos años se me cayó”.

Al preguntarle sobre su hermana y su rol en el cuidado de su madre, el actor respondió que “ella no está presente”. El histrión también compartió que tanto su madre como él saben que han tomado la mejor decisión al decidir el nuevo arreglo de vivienda para Doña Eli.

Palabras de su mamá

“No hay que tener miedo en un momento dado de tomar la decisión e ir donde sabes que te van a atender y a veces, pues, los hijos no pueden [atenderte] y ellos tienen que seguir con su vida”, dijo la señora sobre cómo se siente en su nuevo hogar. “No es dejar a los papás, no es abandonar a los papás. Es seguir viviendo el tiempo que nos quede y también pensar en la felicidad de los hijos”.

Conteniendo la emoción tras escuchar a su madre, Ayala apenas pudo decir de sí mismo: “El villano se quebró”.