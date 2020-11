Fans critican a Cynthia Klitbo por la dramática despedida de su pareja

CYNTHIA KLITBO ROMPE EN LLANTO 😭 LA ACTRIZ TENDRÁ QUE SEPARARSE UN TIEMPO DE SU NOVIO ‘REY GRUPERO’ Cynthia Klitbo viajó a Peru 🇵🇪por motivos de trabajo, razón por la que tendrá que estar separada de su novio, aunque el la alcanzara más adelante. . . . #cynthiaklitbo #reygrupero #llanto #peru

A post shared by Se armo el mitote (@searmoelmitote) on Nov 11, 2020 at 6:39pm PST