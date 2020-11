Stephanie Valenzuela narra el tipo de violencia que vivió con Eleazar Gómez / El Bocón

Stephanie Valenzuela habló por primera vez de cómo conoció e inició su noviazgo con el actor Eleazar Gómez, quien se encuentra detenido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte por el delito de violencia familiar, tras golpear a modelo peruana.

Durante una entrevista en Ventaneando, Stephanie Valenzuela mencionó que Eleazar Gómez se había mostrado violento en varias ocasiones y que momentos antes de estrangularla y morderla le había propuesto matrimonio.

"Comenzó a tener cambio de humor repentinos. No había un motivo real, pero cambiaba de humor y luego se ponía un poco agresivo o gritaba. No sólo conmigo (...) Cuando discutíamos cada vez la relación se hacía más larga", contó Stephanie Valenzuela, quien llegó a la Ciudad de México.

​Eleazar prometió que tomaría terapia

Después de varias discusiones, la modelos señaló que pensó en terminar con Eleazar Gómez; sin embargo, él aseguraba que tomaría terapia, lo cual nunca ocurrió.

"Traté de terminar antes con él por estos arranques y estos momentos; él decía que iba a cambiar, prometía que tomaría terapia (...) Yo estaba muy enamora de él porque creí que había encontrado a la pareja ideal para mí", dijo.

Más adelante, Valenzuela comentó que Eleazar Gómez la agredió después de que ella se negara a casarse con él.

"Le digo: '¿Sabes qué? No me voy a casar contigo porque me acabas de pedir la mano y me vuelves a tratar mal', para mí todo esto es actuación (...) Me empieza a atacar y me empieza a decir que me quería matar, me amenazaba que él tenía un tío poderoso", mencionó.

No otorgará el perdón, pide justicia

La peruana contó que no ha aceptado ningún tipo de reparación del daño pues no está dispuesta a otorgar el perdón tras la agresión sufrida.

“Me rehusé a aceptarlo (una reparación) y es por eso que él está en el reclusorio”, afirmó la modelo, quien agregó que “es lo más difícil, denunciar a alguien que tú amas”, pero que durante la audiencia el no pedía perdón él decía, ‘por favor, no es para tanto’ y eso fue lo que más me choqueó”.

La modelo comentó que si ella no hubiera acusado al actor, éste hubiera podido agredir a otra mujer, pues ex parejas de Eleazar Gómez ya habían denunciado que era una persona violenta.

"Si yo no hablo, no denuncio, va a haber una quinta chica que sea maltratada y, Dios no quiera, ella corra con la misma suerte que yo y termine muerta", dijo.

La también cantante contó que conoció al actor en agosto, semanas después comenzó a salir con él. Posteriormente, decidió quedarse a vivir en México.

"Estoy agradecida con los mexicanos porque a pesar de que no soy de aquí me han apoyado muchísimo (...) Hicimos muchos planes juntos y teníamos muchos sueños, nos llevábamos muy bien. Todo el día era bailar, cantar, reír", aseguró.