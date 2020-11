Revelan que Eleazar Gómez también atacó fisicamente a un homosexual / Kihi.news

Los escándalos para el actor Eleazar Gómez no paran.... Ahora se ha dado a conocer que el famoso, que actualmente está al aire en la telenovela ‘La Mexicana y el Güero’, presuntamente también atacó físicamente a una persona homosexual, según informó en exclusiva Gabriel Cuevas para Fórmula Dominical de Flor Rubio.

“Eleazar también quiso asfixiar a un chico homosexual. También lo quiso asfixiar en una fiesta; de hecho, Eleazar lo había amenazado de muerte; tú y yo lo conocemos (le dice a Flor Rubio), no te voy a decir el nombre porque no me ha autorizado que lo diga, pero desafortunadamente insisto Flor, las drogas a Eleazar lo cambian. Su problema se llaman las drogas”.

La situación legal para el actor no parece sencilla, y es que deberá enfrentar el proceso legal en prisión, luego de que el juez que lleva el caso no le permitió obtener su libertad, al considerar que podría darse a la fuga, o bien, atacar de nuevo a la presunta víctima que interpuso la denuncia en su contra.

Además de Tefi Valenzuela, la miss Sonora, Elia Ezrré también confesó que cuando fue pareja de Eleazar “N” el actor fue sumamente agresivo con ella.

En entrevista con Ventaneando, la modelo mostró los mensajes en donde el actor la intimidaba y ofendía, pero también contó una de las agresiones más fuertes que sufrió por parte del famoso; “me empujó a la pared, me dio un cabezazo. Una vez tenía la oreja lastimada y era porque tenía mi cabeza contra el piso y su rodilla en la oreja presionando hasta el piso y es por eso que me dejó la marca”.