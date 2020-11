Danna Paola triunfa en los Kids Choice Awards de México

#kcamexico 2020 ♥️🤍🖤 WOWWW!! Estuvo muy cool!!! @nickelodeonla GRACIASSSS!! GANAMOS 💃🏻🙏🏼💜 GANAMOOOS @sebastianyatra EPAAA!

A post shared by Danna Paola (@dannapaola) on Nov 3, 2020 at 7:15pm PST