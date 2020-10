David Bisbal y su esposa dan la bienvenida a su segunda hija / Stilo

David Bisbal se convirtió en nuevamente en padre junto a Rosanna Zanetti, quien dio a luz a su segunda hija en común este domingo 25 de octubre.

El cantante español compartió las primeras imágenes en su cuenta de Instagram, en donde aparece desde el hospital junto a su esposa con la recién nacida a la que llamaron Bianca.

"Estamos muy felices y emocionados con nuestra pequeña. Tanto Rosanna como nuestra pequeña Bianca, ¡están muy bien! ¡Gracias a todos por el cariño! Los queremos", escribió el intérprete en la publicación que se llenó de felicitaciones por parte de amigos y fans.

El famoso también compartió otra imagen en donde aparece Rossana con su bebé en brazos y escribió, "Bienvenida al mundo Bianca Bisbal Zanetti".

El matrimonio dio la bienvenida a su primer hijo juntos en 2018, un niño llamado Mateo, de casi dos años. Además, el intérprete es papá de Ella, una nena de diez años, fruto de su pasada relación con Elena Tablada.

Fue en mayo, que David Bisbal anunció que su familia se agrandaría y compartió con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram la feliz noticia.

"Soy un enamorado de mi familia y estamos muy felices de que siga creciendo. Hace cuatro meses recibimos la mejor noticia del mundo: ¡bebé en camino! Pronto seremos cinco", puso David al pie de la imagen en la que la familia está acompañada de Ella, la hija mayor del español.

En marzo de 2019, Bisbal arremetió contra su ex por según él, no respetar la privacidad de su primogénita. "Previamente, ya he tratado de hablar con ella para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca", afirmó Bisbal durante la entrega de los premios de Cadena Dial, en España, de acuerdo con el diario La Vanguardia.