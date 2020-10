Jennifer López y Maluma engalanan edición especial de la revista Billboard

🔥 JLO X MALUMA 🗞️ @billboard 📸 @ramonarosales 🎶 #PaTi #Lonely . #jloxmaluma #jenniferlopez #jlo #maluma #like #likeforlikes #like4likes #likeforfollow #followforfollowback #follow #followers #likesforlike #PatiLonely #sonymusic #sonymusiclatin #billboard #billboardlatino #merrymemovie

A post shared by JloverSpain 🇪🇸 (@jloverspain_69) on Oct 15, 2020 at 4:27pm PDT