¡Guapísima! Renata Notni enamora a sus fans al estilo de las Kardashian

Renata Notni es una de las actrices mexicanas más guapas de la televisión mexicana y ahora se ha convertido en una gran empresaria al lanzar su propia línea de cosméticos a lado de la cantante Belinda, demostrando no solo ser una cara bonita, sino que además le gusta crecer en diferentes ámbitos para seguir complaciendo a sus seguidores y encontrar nuevas formas de conectar con ellos.

Así que en esta ocasión, Renata Notni nos sorprende al vestir con un traje en una tonalidad mostaza a juego con un par de tenis blancos, un par de lentes de sol, dejando su larga melena oscura suelta, posando bajo los rayos del sol. Además de estar rodeada de una maravillosa vista por parte de la naturaleza, demostrando que puede ser toda una diva de la moda, tal cual como una Kardashian.

Generando más de 104 mil me gusta, Renata Notni recibe varios comentarios con respecto a su gran belleza, demostrando que no importa lo que se ponga, ella sigue siendo totalmente hermosa. Y ahora que ha llegado la estación del otoño 2020, la actriz no se ha quedado atrás en mostrar sus mejores outfits recargados de las tendencias de este año.

Presentando lo mejor de los sacos, abrigos y trajes, para posar en la revista de Instyle Renata Notni nos deja sin palabras, pues tiene un excelente gusto para vestir lo mejor de las tendencias. Y es así como la protagonista de la serie EL Dragón nos enamora con cada publicación, pues posee un gran atractivo.

Buen gusto para vestir

Por si fuera poco, la actriz mexicana se incorpora al mundo de la moda al crear junto a Marcela Colokuris una línea de ropa, la cual ha sido modelada por diferentes celebridades y actrices mexicanas, demostrando que su buen gusto para vestir lo ha proyectado como toda una empresaria en piezas únicas que fácilmente podrían convertirse en básicos.

Y ahora contando con una página oficial, donde cualquiera de sus seguidores podrán adquirir algunas de las piezas de su colección, viendo algunos de los diseños en su cuenta oficial de rm_notnicolokuris, al igual que la marca Tharaa Cosmetics que de acuerdo con la cantante Belinda ya está disponible en la página de Amazon, donde pueden adquirir todos los productos de estas famosas celebridades.