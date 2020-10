Foto:Actor de Pasión de Gavilanes da positivo a COVID19, lucha por su vida Cortesía

Un querido actor que formó parte del elenco de la exitosa telenovela colombiana Pasión de Gavilanes se ha convertido en la segunda víctima de dicha producción en caer en las garras del coronavirus y este lunes estremeció a la red al compartir un video desde la clínica de Bogotá donde lucha por su vida.

Giovanni Suárez, quien hizo el inolvidable papel de Benito en la producción de 2003, colgó su desgarrador video el martes por la noche y ahí aparece con una máscara de oxígeno rogando por las plegarias del público.

“Estoy muy enfermo...di positivo para COVID", exclamó el intérprete hablando desde la clínica de La Sabana. "En estos momentos me van a meter en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) y voy a quedar incomunicado. Yo se los pido por favor, a mis fans, a mis amigos, a los que me quieren, que por favor me pongan en sus cadenas de oración para que el Señor me saque de esta, por favor. Se les quiere mucho. Un abrazo y Dios los bendiga”, finalizó tratando de tomar aire y haciendo pausas para poder hablar.

En marzo la actriz Danna García, quien encabezó Pasión de Gavilanes junto a Mario Cimarro, Paola Reyes y Michel Brown, dio a conocer que había dado positivo a COVID-19. Por medio de constantes mensajes en la red y entrevistas García también reveló el calvario que sufrió debido a la enfermedad de la cual dio positivo tres veces y que le impidió ver por un buen tiempo a su hijo. Hasta junio la estrella seguía padeciendo secuelas a causa del mal respiratorio.

Mal respiratorio

Según la cadena Caracol en Colombia Suárez es casado y tiene dos hijos y se habría mudado a vivir a Venezuela, aunque no queda claro si aún reside en dicho país.

El querido 'Benito' se suma así a la lista de celebridades colombianas que han dado positivo en COVID-19, como el cantautor J Balvin, Karol G y Carlos Calero.