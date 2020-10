Famoso ex beisbolista Omar Vizquel responde a las acusaciones de su esposa

Foto: Omar Vizquel junto a su esposa/IG.

El expelotero Omar Vizquel respondió a las acusaciones de su esposa Blanca García Vizquel, de la que está en proceso de divorcio, de que fue víctima de violencia doméstica a manos del deportista durante sus seis años de matrimonio.

El venezolano recurrió a las redes sociales para decir que no caerá en una pelea pública durante su proceso de divorcio con la persona con quien compartió seis años de su vida.

“Después de seis años de matrimonio con mi esposa Blanca, nos encontramos en proceso de divorcio. Es un proceso difícil y complicado para ambos, por lo cual aspiro a que este trámite transcurra de la mejor manera posible para nuestra familia”, expresó en un vídeo en su cuenta de Instagram. “Por lo tanto, no seré partícipe de una discusión en las redes sociales que no contribuya a una solución positiva, ni hace honor a los buenos recuerdos de nuestros tiempos juntos. Así que les pido paciencia, respeto a la privacidad y todo saldrá bien”.

Las acusaciones llegan en un momento crucial para el reconocido exdeportista, quien ganó suficientes votos como para ingresar al Salón de la Fama de la MLB este año. Ahora su selección podría verse afectada.

García reveló el martes en sus redes sociales el supuesto maltrato que sufrió a manos de su esposo y aseguró que no se quedará callada.

Limitaciones

“Cualquier violencia no tiene explicación, es inhumano, nadie puede pasar por una situación como esa. Nadie, nadie se merece ser violentado”, dijo durante la transmisión en vivo. “Estoy en un proceso de divorcio, es un proceso fuerte, donde el señor pretende que yo me calle la boca, y esa es su petición, que yo me calle la boca para no dañarle su carrera, para no dañarle su salón de la fama. Pero él jamás pensó en mí, ni en mi bienestar. Yo era su trofeo, yo era su llavero. Me exigía que fuera a todos lados con él, y yo por no molestarlo y no pagar las consecuencias, tenía que acceder, bien vestida, bien arreglada, con una sonrisa, maquillada, cuando lo único que quería era llorar”.

Blanca aseguró que el pelotero la limitó en todos los aspectos a nivel personal, ya que no le permitía trabajar. Dar a conocer su experiencia, agregó, es su esfuerzo por decir la verdad.

“No gano nada con mentir. Ganaba más si me quedaba con él porque tenía estabilidad económica. Me daba migajas de dinero porque su dinero no está conmigo, estaba con su exesposa”, dijo. “Nunca me permitió trabajar, me cortó todos mis sueños, me cortó todas mis esperanzas”.