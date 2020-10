Tekashi 6ix9ine fue hospitalizado por una sobredosis de pastillas y cafeína

with whom do you want a new song? . . . .#6ix9ine_ #sixnine #6ix9ine #tr3yway #treyway #scumgang #scum #dummyboy #day69 #tekashi69 #tekashi6ix9ine #tekashi69fan #tekashi #freetekashi #danielhernandez #kingofnewyork #6ix9inefamily #bebe #gotti #gummo #fefe #lilpump #lilpumpjetski #gooba #trollz#punani

A post shared by TEKASHI 6IX9INE🔵 (@6ix9ineworlds) on Sep 25, 2020 at 4:44pm PDT