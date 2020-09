Tras 15 años de trabajo, José Ron deja de ser exclusivo para Televisa / AhoraMismo.com

Luego de posicionarse como uno de los galanes favoritos de Televisa durante los últimos años, el actor José Ron dejó de ser exclusivo de la televisora de San Ángel, empresa donde ha trabajado desde su debut en la pantalla chica en 2004.

El periodista de espectáculos Alex Kaffie reveló este lunes 21 de septiembre durante su segmento “La bomba”, en el programa Aquí contigo, que el histrión perdió su exclusividad con Televisa, misma que gozaba desde hace diez años, desde la semana pasada.

Según Kaffie, el protagonista de algunas de los melodramas más exitosos del gigante de las telenovelas este año, como Te doy la vida y el remake de Rubí, fue informado de su nuevo estatus laboral el pasado viernes 18 de septiembre por parte de uno de los altos ejecutivos de la empresa.

“Le hicieron la notificación que deja de ser exclusivo y puede trabajar donde se le apetezca, donde mejor le acomode”, señaló el comunicador quien no ocultó su asombro sobre el cambio de relación entre Televisa y el llamado “rey Midas”.

“Nunca imaginamos que después de darle tres grandes éxitos a Televisa prescindieran de él para que nos demos cuenta de que nadie es indispensable”, destacó. Asimismo, en la emisión, se enfatizó que por ahora el intérprete de 39 años se enfocaría más en su otra pasión: la música.

Poco después de las declaraciones hechas por Kaffie, el mismo José Ron se encargó de confirmar a través de las historias de Instagram que efectivamente dejó ser actor exclusivo de Televisa pero viene trabajando con la empresa de esta manera desde el año pasado y no recientemente.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en la red social, el actor habló al respecto luego de ser cuestionado por sus seguidores sobre si seguía teniendo exclusividad con la televisora donde ha construido toda su carrera.

“No, por supuesto que no (tengo exclusividad) y creo que no es ningún secreto. Desde el año pasado no soy exclusivo, puedo hacer lo que yo quiera”, aseveró en la dinámica este lunes 21 de septiembre, corroborando así la información que ya venía circulando.

Ron además enfatizó que no trabajó bajo una relación de exclusividad cuando encabezó Te doy la vida, melodrama que batió récords de audiencia. “De hecho, en Te doy la vida, yo ya no era exclusivo. No entiendo por qué tanta pregunta sobre esto”, develó, dando por terminado el tema.

La noticia sobre la pérdida de exclusividad de Ron se da luego de que se presentara un vaivén de declaraciones en los medios de comunicación sobre si protagonizaría o no ¿Qué le pasa a mi familia?, el próximo teledrama de Juan Osorio para Televisa que estelarizará Ariadne Díaz.