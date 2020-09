Héctor Sandarti en shock por su salida de Telemundo / People en Espanol

Ante el abrupto despido que sufrió por parte de la cadena de televisión, el conductor decidió hablar del tema con la venezolana Carolina Sandoval, en su programa transmitido en su cuenta de Instagram, "El Almuerzo con Caro".

Sandarti, agradeció a la cadena Televisa, por permitirle regresar y darle la oportunidad de regresar y de triunfar con ellos en rating.

“Fue un shock para mí, para mi esposa y toda la producción de Un Nuevo Día“, expresó el también actor a Carolina.

El conductor confesó que él y su familia estaban instalados, y sumamente feliz de estar en Un Nuevo Día, y nunca se esperó que fuera a ser despedido, por lo que fue una enorme sorpresa. Sin embargo expresó que fue muy afortunado de que casi de inmediato la televisora San Ángel le hablara para trabajar con ellos.

“Me están cerrando un ciclo que yo no pensaba cerrar… Yo no me fui con ningún proyecto nuevo, sí me cayó trabajo al día siguiente, pero realmente yo lo único que hice, Carolina, y creo que también te pasó a ti, fue ser congruente con lo que estaba sintiendo de la manera en que se me presentó”, explicó.

Asimismo, el animador lamentó que otros de sus compañeros también hayan sufrido la misma situación que él, como es el caso de la animadora Rashel Díaz, y el Chef James, sin embargo aseguró que estaba seguro que pronto tendrían la fortuna de encontrar algo.

“Todos mis compañeros tienen plan B, C, D, F… Estoy impresionado de eso… A James le dije ‘amigo’, al igual que le dije a Rashel, ‘no me preocupas porque sé la capacidad que tienes, el talento que tienes, lo emprendedor que eres, sé que siempre te va a ir bien’”, concluyó.