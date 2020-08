Elizabeth Gutiérrez habla de su amor por la moda y posa con su hija Kailey

Foto: Referencia

Elizabeth Gutiérrez y su hija Kailey Levy se divirtieron modelando ropa vintage para esta sesión de fotos exclusiva de People en Español en Miami. "Yo me sentía como una extra, ella era la modelo principal", admite entre risas la actriz mexicoamericana de 41 años, sobre su hija, de 10. "Le encantó que la maquillaran. Le gusta jugar a vestirse y sentirse princesa y se veía como una princesa".

Eso sí, aunque la deja meterse en su clóset y probarse su ropa y sus tacones, le aconseja a su hija que la elegancia está en la sencillez, una regla de oro que Gutiérrez aprendió de su propia madre. "Me toca decirle: 'Kailey no te maquilles tanto'", dice. "Le encanta experimentar con mi maquillaje, pero definitivamente entre más sencillo más lindo me parece, más natural, es lo que le he tratado siempre de inculcar".

Su hija es su gran cómplice. "Tenemos una conexión muy especial. Somos mejores amigas. Ella sabe que puede contar conmigo, somos muy cercanas las dos, también con Christopher", añade sobre su hijo de 14 años, también fruto de su relación con el actor William Levy, "pero creo que entre mujeres hay una complicidad única".

Además de heredar la belleza y carisma de sus famosos padres, Kailey heredará la ropa de su mamá. "Comencé hace tres años a guardarle ciertas piezas a Kailey. Cuando ella crezca me encantaría que use la ropa vintage de su mami", dice Gutiérrez.

"Le guardo cosas que he usado en alfombras rojas, vestidos de Rosita Hurtado. Si no, tengo muchas hermanas y muchas amigas a las que les regalo la ropa y zapatos que ya no me pongo".

La fashionista admite que ama la moda vintage. "Las piezas de antes quedan como un guante, ahora ya no", dice. "Las joyas y la ropa antigua es lo que más me llama la atención".

La actriz quien el 2012 se alejó de la pantalla chica tras protagonizar culebrones como El rostro de Analía y el Fantasma de Elena para dedicarse de lleno a su rol de mamá, revela que se siente lista para regresar a la pantalla.

"Tengo ganas de regresar a la actuación"

"Siempre tengo ganas de regresar a la actuación, tengo muchas ganas de hacer un proyecto, también para que mis hijos sean parte de eso", dice. "Ellos no se acuerdan, estaban muy chiquitos cuando terminé de hacer la ultima producción así que para mí es importante que me admiren y que vean lo que su mami hace".

Adaptarse a su nueva vida en casa en Miami durante la cuarentena ha tenido sus retos. "Nos gusta estar en casa, nos gusta estar con los niños", dice. "Estamos en casa compartiendo más, conociéndolos más, peleándonos un poco más," bromea sobre sus hijos, quienes han tomado clases online durante la pandemia