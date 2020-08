"Quico" habla de su pasado romance con Florinda Meza / Infobae

Carlos Villagrán, más conocido como “Quico”, es uno de los personajes que todavía da que hablar en la actualidad por su vínculo con Chespirito.

Sin embargo, su relación amorosa con Florinda Meza ha sido parte de la historia de “El Chavo del 8”, a pesar de que haya sido un simple romance fugaz en ese entonces.

En conversación con el medio Radio Mitre, Villagrán señaló que ese es un “tema añejo y hasta huele a azufre”, debido a que ya pasaron varias décadas. Aunque, no dudó en referirse en cómo había sido la dinámica entre él y la actriz mexicana, quien habría ido en busca de él, según cuenta.

“Eso ya pasó hace más de cuarenta años. Más bien fue una cosa más amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree. Pero te lo voy a decir cómo fue. A mí me dicen ‘Tú anduviste con Doña Florinda’, y yo dije ‘No, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó’. Es muy raro que te digan eso, y les digo lo que pasó”, explicó.

Te puede interesar: Bad Bunny tendrá paletas de helado con su imagen

En ese sentido, el recordado Carlos Villagrán apuntó que no fue un romance largo, al contrario, se trató de una relación fugaz con Florinda Meza: “Fue un corto tiempo. Anduvo también con Enrique Segoviano, el director del programa y con Chespirito, fue su esposa y lo respetamos como tal”.

Pidió ayuda a Chespirito

Ante la pregunta del entrevistador sobre si Florinda Meza se había portado como una “pesada” en las grabaciones, el intérprete de “Quico” ofreció otra versión de la historia. Así, destacó que Roberto Gómez Bolaños lo ayudó, ya que no podía más con la relación que mantenía con “Doña Florinda”.

“Le pedí ayuda a Chespirito porque yo con esa relación yo ya no podía. No debería decirlo por caballero, pero pasó así. Le pedí ayuda a Chespirito diciéndole ‘Mira, termino con ella y hace un escándalo tremendo’. Me dice mira ‘ahorita, vamos a grabar, mantente en tu posición’ y cuando me dijo eso Roberto sentí que el aire era más puro, respiré, dije qué bueno que tengo un apoyo”, reveló Villagrán sobre el fin de su relación con la ahora viuda de Chespirito.

Finalmente, Carlos Villagrán rechazó haberse sentido acosado por Florinda Meza cuando ambos filmaban “El Chavo del 8”. “No, de ninguna manera, las cosas como son, cada quien su vida, cada quien sus cosas”, expresó.