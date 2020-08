Niurka suelta la lengua con Livia Brito y le hace una propuesta indecente

Niurka suelta la lengua y da fuerte consejo a Livia Brito / Gossipvzla

Niurka Marcos no se muerde la lengua ni detrás del tapabocas, y reaccionó a la filtración de una supuesta conversación entre su paisana Livia Brito y un político mexicano, a quien la actriz habría pedido ayuda para borrar las pruebas que la incriminan en la agresión contra un paparazzi en Cancún.

Y es que en estos audios, que fueron filtrados en el programa Sale El Sol, supuestamente se escucha a Brito decir, “Anoche apenas me reuní con él (paparazzi) y tomé rivotril, porque no podía dormir. Y me levanté a las 11 am, quedamos en que yo te iba a escribir primero, pero la verdad no podía abrir los ojos en la mañana. Mil, mil gracias por todo Juan, me has ayudado mucho”.

Ante esta situación, Niurka no dudó en soltar la lengua y señalar, “Entiende, político es diplomacia, la diplomacia es la que te salva de la hipocresía. Una persona que haga esto de contar con un político para que le resuelva un pe** porque la ca** está mal, porque político es hipocresía, un político nunca te va a decir la verdad, porque el político es político, siempre te va a decir lo que quieres escuchar”.

Además, dentro de esta información que fue filtrada, al parecer, hay unos mensajes en los que Brito señala, “Que limpien los libros, las credenciales todo lo que estaba en la mochila porque yo lo toqué”.

Incluso, Livia habría reconocido que se quedó con las pertenencias del fotógrafo, a quien le fueron entregadas misteriosamente en estos días, pues se rumora que Brito escribió, “¿Cómo podemos cuadrar para que mañana nos veamos en el ministerio para que le regrese todas sus cosas y él me otorgue el perdón?”.

Palabras que hicieron que la vedette volviera a la carga y dijera, “Yo te voy a dar una sugerencia, dale el cu**, a ver si a cambio de un acostón te resuelve el pe**. Tal vez no se lo has dado… bueno no se lo puedes dar porque tienes novio, una cosa lleva a la otra en esta vida, de gratis no hay nada y con un político, menos”, finalizó diciendo Niurka.