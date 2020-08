Protagonista de 'Cocoon' y muchas películas más Wilford Brimley, muere

Foto: Hombre mostrando publicidad de avena Wilford Brimley/YouTube

El actor estadounidense Wilford Brimley, que protagonizó películas como 'El síndrome de China' y 'Cocoon', murió la mañana de este sábado en su casa en el estado de Utah, afirmó un representante a TMZ.

Según las fuentes, el artista, de 85 años, permaneció en la UCI de un hospital en diálisis, y estuvo muy enfermo durante varios días. El actor fue diagnosticado con diabetes en 1979, y manejó la enfermedad desde entonces.

Brimley es recordado por el público estadounidense por los 'spots' para la empresa Quaker Oats (Avena Quaker) y Liberty Medica, por la que obtuvo un galardón por su activismo a favor de crear conciencia sobre la diabetes.

Se inició en la actuación en la década de 1960 como extra en películas del oeste y como doble a instancias de su amigo, el actor Robert Duvall.

Participó en más de medio centenar de películas, entre las que destacan, además de las ya mencionadas, 'Brubaker', 'The Firm' ('Fachada', en América Latina y 'La tapadera' en España) y la comedia 'In & Out'.