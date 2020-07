Esto hizo la esposa de Larry Hernández con el cordón umbilical de su hija / Tribuna

Desde que Larry Hernández y Kenia Ontiveros se convirtieron en padres de su tercera hija, no han dejado de mostrar a sus seguidores fotos y videos de su pequeña Dalett, quien acapara las miradas en sus publicaciones.

Pero ahora, la mujer del cantante dejó a más de uno con la boca abierta al enseñar lo que hizo con el cordón umbilical de su pequeña, algo que quiso presumir en sus historias de Instagram.

Kenia subió un pequeño video en el que señala,”Vean qué bonito quedó el cordón de Dalett en forma de corazón”, imágenes en las que se puede ver la figura que hicieron para su bebé.

Sin embargo, este clip fue retomado en otros perfiles, donde Ontiveros se llevó algunas críticas y de paso también le dieron a Larry con todo.

“Como el esposo ya no tiene disco que sacar, tiene que sacar una pend***** para que no se olviden de ella”, “La gente ya no sabe cómo ganar más likes”, “Todo lo que hacen por publicidad, ya cuando no se puede hacer algo más productivo”, son sólo algunos de los comentarios que recibieron.

Aunque no todo fueron señalamientos, pues hubo algunos usuarios que agradecieron a Kenia por compartir estos momentos y de paso salieron a defenderla, argumentando que ella lo mostró en su perfil para quienes sí les interesa saber de su vida privada.