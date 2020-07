Los problemas no terminan: le hackean la cuenta de instagram a Livia Brito

Foto: Instagram de Livia Brito.

Es un cumpleaños agridulce para Livia Brito. La actriz está envuelta en tremenda polémica tras ser acusada de agredir físicamente a un paparazzo que la estaba fotografiando en una playa en Cancún. Ahora, la protagonista de Médicos, línea de vida, recurrió a su cuenta de Instagram para denunciar que su cuenta @livitips ha sido hackeada.

Te puede interesar: Rusia: Anciana da tremenda paliza a pareja que tenia intimidad en la calle

“Hola chicos, para informarles que me acaban de hackear la cuenta de @livitips, estoy tratando de recuperarla”, dijo la artista cubana. “Me la hackearon unas personas de Turquía [y] quieren 150 dólares para recuperar la cuenta”.

En el clip, se ve a Livia en actitud seria y con la mirada triste. No es para menos, la cuenta ya tenía miles de seguidores. “Estoy mandando mensajes a Instagram directamente para ver si la puedo recuperar. Por favor no manden mensajes a la cuenta [y] no escriban hasta que la pueda recuperar, si es que la puedo recuperar. Muchísimas gracias y vamos a ver qué pasa”.

Incidente

Hace unos días, Brito, quien hoy cumple 34 años de vida, rompió el silencio sobre la polémica en la que está inmersa junto con su novio Mariano Martínez.

“Al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido, le solicité que borrara las fotos que me había sacado”, explicó Brito en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “Al encontrarme con una negativa y el argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era, se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él. De ninguna manera estoy tratando de justificar mis acciones o dar excusas. Acepto mi responsabilidad ante esta acción”.