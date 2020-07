Hijo de Vicente Fernández casi muere y le descubren que tiene coronavirus

Hijo de Vicente Fernández casi muere y le descubre que tiene coronavirus / Infobae

El cantante Vicente Fernández Jr. dio positivo a la prueba de COVID-19, aunque hasta ahora ha resultado asintomático.

En una entrevista para Tv y Novelas, el hijo de Vicente Fernández “El Charro de Huentitán” explicó que supo del diagnóstico luego de acudir de emergencia a un hospital por atragantarse durante una cena.

“Comía un corte de carne y se me atoró un trozo en la garganta, me estaba ahogando y comencé a ponerme morado…”, recordó sobre el incidente ocurrido hace ocho días, cuando estaba en un restaurante junto a su novia, Mariana González, y otras cuatro personas.

Debido a que el trozo se quedó en su cuerpo le impedía respirar, así que lo llevaron al hospital de urgencia, en donde puso expulsar el alimento que lo obstruía.

Una vez ahí supo que es portador de coronavirus. “¡Pude haber muerto! Por protocolo del hospital me hicieron el examen de COVID-19 y salí positivo”.

De acuerdo con el intérprete su sistema inmunológico es fuerte y no ha presentado síntomas como temperatura alta, gripa o dolor. “No me pegó tan fuerte como a otras personas”.

Para descartar cualquier error Fernández Jr. se sometió a otra prueba con hisopo que también resultó positiva.

El cantante no sabe cómo pudo resultar contagiado, ya que siempre siguió las medidas de precaución recomendadas.

“Siempre me cuidé, usé cubrebocas y no salía sin mi botella de gel”.

Una vez con el diagnóstico positivo tendrá que seguir un tratamiento, estar aislado 14 días y una vez terminado ese lapso, se realizará otra prueba.

“Los niveles de inflamación están muy bajos, casi normales, así que afortunadamente para mí y mi familia no me ha pegado tan fuerte”.

Su pareja, Mariana, no resultó contagiada y aunque ella se ofreció a cuidarlo en su casa, el cantante no aceptó para evitar algún problema de salud, así que por ahora solo se comunican a través de videollamadas.

Reconoció que al enterarse de que tiene COVID-19 sintió temor, pero se tranquilizó dado que no ha empeorado su condición.

“Ya llevo seis días y no me he sentido mal. Además, al saber que no contagié a Mariana, espero que esto no pase a mayores”.

Más contagios en el mundo del entretenimiento

En las últimas semanas cantantes, actores y presentadores han resultado contagiados de coronavirus y en cada caso los efectos de la enfermedad han sido distintos.

El pasado 12 de julio falleció el actor Raymundo Capetillo, luego de pasar unos días hospitalizado por COVID-19.

Mauricio Herrera, actor de 86 años, también estuvo en el hospital por esa causa, pero la semana pasada fue dado de alta. “Gracias de todo corazón amigos, ya estoy en casa recuperándome y si al COVID ‘con cierto miedo’”, escribió en su cuenta de Twitter para confirmar su recuperación.

En el programa Venga la alegría, de Tv Azteca, hay dos presentadores contagiados: Kristal Silva y “El Capi” Pérez. Este último comenzó a presentar síntomas desde el domingo de la semana pasada y días después se confirmó su diagnóstico.