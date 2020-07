Nastassja Bolivar revela lo peor que vivió con la organización Miss Nicaragua

Nastassja Bolivar junto a la directora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti / TN8

A través de una entrevista que circula en las redes sociales, la ex reina de belleza se destapa y hace fuertes revelaciones sobre cómo se manipuló todo en el Miss Nicaragua y el Miss Universo.

Bolivar revelo momentos incomodos en su relación con Celebertti y hasta absurdos montos como apoyo para los gastos de la modelo durante Miss Universo.

"Unas semanas antes de ir al Miss Universo a la directora del Miss Nicaragua (Karen Celebertti) la operaron, y me puso muchos peros y obstáculos para el certamen más importante del mundo. Cuando llega el momento de partir, ella ya tenía todo listo, había decidido por mí y hasta había hecho trato con otros diseñadores, sin dejarme saber nada a mí", comentaba Nastassja Bolivar .

Por otra parte Bolívar dijo sin pelos en la lengua que la directora no le dio suficiente dinero para estar los 24 días en Rusia, lugar del certamen.

"Uno piensa que te van a apoyar de manera monetaria... me dio sí algo, fue 500 dólares, que al final sí son mucho, pero no es nada para estar 24 días en Rusia donde se necesita maquillaje, ropa, tacones, extensiones y un sinnúmero de cosas más. Y el patrocinio a veces no lo es todo, imaginate que solo en maletas llevaba seis, el peso de cada una... sale carísimo, entonces ahí se fueron los 500 dólares que ella me dio", continuó.

Más conflictos

Los conflictos con la directora surgieron aun más, pues la modelo dio a entender que la directora no la quería, no se llevaba bien con ella y la limitaba a muchas cosas.

"A mí me gusta ayudar, poner manos a la obra, y ella como que no, nada le parecía... cuando regresé de Miss Universo para mí fue un gran logro por llegar al top 15 y ser creo la tercer nicaragüense en entrar a las finalistas y la primer nicaragüense de toda la historia en ganar el Mejor Traje Nacional", indicó Bolívar.

Por otro lado surgieron peleas entre ambas, todo por los vestuarios que Karen le exigía que usara, pero Bolívar se negaba por que el contrato no se lo exigía y debido a esto la directora la quiso destituir, quitarle la corona para que ya no fuera más Miss Nicaragua.

Con todo esto que cuenta la belleza nicaragüense, se da a conocer la máxima manipulación que existía para con los patrocinadores, el staff y las candidatas por parte de dicha directora.

Nastassja Isabella Bolívar Cifuentes es una modelo y reina de belleza estadounidense de origen nicaragüense y colombiano.

Fue la ganadora del certamen de belleza Miss Nicaragua en el año 2013 donde representó la ciudad de Diriamba. Además de ser también la representante de Nicaragua en el Miss Universo 2013 donde se convirtió en la tercera representante del país en adjudicarse entre las semifinalistas. Actualmente es la presentadora del backstage de La Voz: Estados Unidos.