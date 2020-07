¿Dónde estará la actriz Naya Rivera?

Foto: Actriz Naya Rivera modelando a las cámaras/Odio O¨Malley

Agentes de policía californianos prosiguen por cuarto día consecutivo la búsqueda del cuerpo de la actriz Naya Rivera, desaparecida el miércoles tras caer al agua en un lago al norte de Los Ángeles (EE.UU.), en un intento de ayudar a la familia de cerrar este "traumático" episodio.



Policías de tres diferentes condados -Ventura, Tulare y San Luis Obispo- retomaron este sábado las tareas de búsqueda en el Lago Piru.

Te puede interesar: Identifican cadáveres que usuarios de TikTok hallaron en una playa de Seattle



Medios locales reportan que las autoridades están utilizando buzos y perros entrenados especialmente para hallar cadáveres, así como drones y un sonar de barrido dada la escasa visibilidad debajo del agua en el cuerpo de agua.



La sargento Marta Bugarin dijo que las tareas de rescate del cuerpo de la actriz de origen puertorriqueño se prolongarán durante todo este sábado.



"Nuestro objetivo es dar a la familia un cierre" de este episodio, dijo Bugarin en declaraciones recogidas por el canal KTLA 5.



"Es un momento traumático para ellos. Están devastados", añadió.

Naya Rivera antes y después de “Glee”, una mirada a casi 30 años de carrera en televisiónhttps://t.co/z3E6txu21g — CNN en Español (@CNNEE) July 12, 2020





La Policía de Ventura busca a la actriz, una de las caras más reconocidas de la serie de televisión "Glee", desde la tarde del miércoles después de encontrar a su hijo en el lago durmiendo solo en una embarcación que Rivera alquiló.



La actriz rentó dicho bote de recreo con su hijo de 4 años pero a las tres horas un segundo barco encontró al menor solo y dormido con un chaleco salvavidas.

En este RankingCNN te contamos en qué otros programas participó además la exitosa “Glee”, según IMDb.https://t.co/CxxuXocGzE — CNN en Español (@CNNEE) July 12, 2020





La Oficina del Alguacil de Ventura hizo público un video en el que se ve a la actriz embarcando en el bote con su hijo y dirigiéndose posteriormente hacia el lago, de donde nunca regresó.



Las autoridades indicaron que el menor estaba ileso y les había contado que salió a nadar con su madre, que no llevaba chaleco salvavidas, pero que ella no volvió.

Ver estas dos imágenes de los padres y hermano de Naya pidiendole a Dios que su hija esta bien y se encuentre con viva me rompe el corazón en miles de pedazos, ningún padre ni ningún miembro de una familia tiene que pasar por esto. #PrayingforNaya #nayarivera 🤍🕊️ pic.twitter.com/4J5Z2TTq0M — PRAY FOR NAYA 🙏🏻 (@KingDavid2022) July 12, 2020





La Policía reiteró este sábado que no hay indicios que les lleven a pensar que la intérprete actuase de forma extraña en los días previos a su desaparición.



Un día antes del suceso, Rivera publicó en Twitter una fotografía en la que aparecía junto a su hijo junto con el mensaje: "Solo nosotros dos".



Rivera es muy conocida por su papel como Santana López en la popular serie musical "Glee" (2009-2015), y también ha figurado en los créditos del show televisivo "Devious Maids" y del filme de terror "At the Devil's Door" (2014).