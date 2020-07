Mariana Seoane terminó su noviazgo de tres años: "Estoy tomando terapia"

Foto: La actriz aclara que esta relación sentimental no terminó por algún problema grave/RT

Tras tres años de relación intermitente, Mariana Seoane concluyó definitivamente su romance con Gibrán Jiménez. La actriz aclara que esta relación sentimental no terminó por algún problema grave o infidelidad de alguna de las partes.

Te puede interesar: Vidente asegura que Bad Bunny podría quitarse la vida

“Volví a la soltería”, dio a conocer Seoane a los medios de comunicación. “Fueron tres años donde habíamos terminado. [Esta] fue la tercera o cuarta [vez], pero nunca por un tema externo, nunca por alguna cosa negativa”.

De acuerdo con la intérprete de “Me equivoqué”, la decisión de seguir caminos separados fue mutua y reconoce que Jiménez es un hombre extraordinario y le guarda un gran cariño.

“Siento que fuimos una pareja que luchamos los dos para ver si podíamos seguir el camino juntos y decidimos, también, que ya nos habíamos dado todas las oportunidades y nos queremos un montón y, en santa paz, decidimos que cada quien se va por diferente rumbo”, explicó. “Pero lo adoro, le deseo lo mejor porque ha sido un extraordinario novio. El mejor novio que he tenido hasta el día de hoy porque ha luchado mucho por mí y es un gran hombre. Pero así es la vida”.

Ayuda psicológica

Mariana Seoane dejó claro que de momento “quiere estar solterita” y confesó que ha trabajado mucho para recuperarse de esta ruptura. Incluso decidió recibir ayuda sicológica. Ahora sigue feliz con su vida.

“No he dicho que no he llevado un duelo. No he dicho que no he llorado o que no me haya sentido mal. De hecho, es la primera vez en mi vida que estoy tomando terapia, desde hace un mes; estoy muy contenta porque me ha servido mucho para muchos temas de mi vida”, mencionó. “Estoy contenta porque tengo paz en mi corazón sabiendo que hicimos lo correcto, que nos quisimos mucho. Y ni modo, hay dolor de la ruptura, la separación, pero por delante hay tantas cosas hermosas, entonces me enfoco en eso”.