Venezolana insinúa que ella es la mamá de los hijos de Ricky Martin / Merca2.es

Esta teoría surgió luego de que el cantante boricua compartiera en redes una foto en la que aparece abrazando a la modelo y actriz.

Desde 2017 circula el rumor de que la mamá de tres de los cuatro hijos de Ricky Martin es nada menos que la influencer venezolana Eglantina Zingg.

Inmediatamente después de la publicación sus seguidores empezaron a cuestionar si ella es la madre de Valentino y Matteo, ya que los gemelos tienen gran parecido con ella.

Ricky Martin y su amiga, Eglantina Zingg. (Instagram.)

"Esa es la madre de tus hijos, son igualitos a ella", "casi que no me quedan dudas" y "la sangre no miente" fueron algunos de los muchos comentarios al post de Instagram. Y algo similar ocurrió cuando Ricky mostró la carita de su hija Lucía, de la que se ha dicho que es “igualita” a Eglantina.

Durante estos años la modelo y el cantante han optado por guardar silencio; si acaso Ricky ha dicho sobre la madre de sus hijos que la “eligió” luego de verla en una foto. "Vi la foto y me dije: '¿Quién es esta mujer tan angelical, tan transparente?”, dijo a Vanity Fair España.

Pero ahora, por fin y después de tres años de incógnita, ha sido la propia Eglantina quien habló sobre esa leyenda urbana que pesa sobre su cabeza.

Algunos fans dicen que Eglantina Zingg. y Lucía se parecen mucho / Twitter

Un usuario de Twitter comentó: “Mi teoría conspirativa favorita es la de que Eglantina Zingg es la mamá (o mínimamente la donadora de óvulo) de los hijos de Ricky Martin”.

Ante el tuit, la modelo venezolana reaccionó con dos emojis: uno que se tapa la boca y otro que saca la lengua.

Este año Ricky volvió a causar conmoción al declarar que no había alquilado un vientre, sino que lo había tomado prestado.

“Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría mi vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo".