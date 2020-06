Avance de película sobre Aretha Franklin, la reina del soul ya listo

Foto: Aretha Franklin la reina del soul/La Neta Neta

La cantante estadounidense Aretha Franklin es noticia hoy tras la publicación del tráiler (avance) de una película biográfica en la que Jennifer Hudson interpreta a la mundialmente conocida reina del soul.

La mayoría de las personas en las redes sociales coinciden en calificar de impactante la caracterización realizada por la potente vocalista y actriz ganadora de un Oscar, un Globo de Oro y un Bafta en 2006 por su trabajo en la cinta Dreamgirls.

El largometraje sobre Franklin se titula Respect, como uno de los temas insignias de la también apodada Lady Soul y reconocida como una de las artistas más influyentes en la música contemporánea.

La película dirigida por Liesl Tommy debe estrenarse el próximo mes de diciembre y además figuran en su reparto Marlon Wayans, Audra McDonald, Forest Whitaker, Queen Latifah, Mary J. Blige y Marc Maron.

Respect: primer tráiler del biopic de Aretha Franklin con Jennifer Hudson como la 'reina del soul' pic.twitter.com/uuVFmtzO47 — Gabi (@soy_la_gabi) June 29, 2020

Franklin falleció el 16 de agosto de 2018, a los 76 años de edad, tras una dura batalla contra el cáncer.

Múltiples artistas no dejan de rendirle homenaje a esta figura icónica de la música mundial que usó su voz en favor de los derechos raciales en Estados Unidos y de la liberación femenina.

La vocalista desarrolló una extensa carrera musical en la cual acumuló una veintena de álbumes, 18 premios Grammy y 75 millones de discos vendidos.

Respect: primer tráiler del biopic de Aretha Franklin con Jennifer Hudson como la 'reina del soul' https://t.co/1y1cKhAAb8 — Vendemos las entradas de tu evento (@vivetix) June 29, 2020

Entre sus grandes éxitos destacan los temas Respect (1967), Day Dreaming (1972), Jump to It (1982), y I Say a Little Prayer (1968).

La revista especializada Rolling Stone la ubicó en el primer lugar de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos, y fue la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll.