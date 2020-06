Con tan solo dos años, hija de Kylie Jenner protagoniza portada “Vogue”/ La Prensa Honduras

Cuando llegó al mundo Stormi Webster hace dos años ya era una auténtica celebridad. Pertecener a una familia tan popular como las Kardashian hizo que la pequeña se convirtiese pronto en uno de los bebés más conocidos del planeta.

Su debut en una alfombra roja no iba a ser menos. En agosto del año pasado, Travis Scott y Kylie Jenner decidieron acudir con la joven promesa al estreno mundial del documental de Netflix sobre la vida y obra del rapero: "Travis Scott: Look Mom I Can Fly". No defraudó.

Fue la sensación de la noche. Llegó en brazos de su madre, ataviada con una camiseta y un pantalón con estampado de camuflaje y unas zapatillas blancas. Aunque sin duda lo más llamativo fueron los pendientes de diamantes que llevaba puestos y que acompañaban a un brazalete y un anillo. Nada más aparecer en la alfombra roja se convirtió en el objetivo de los flashes de los reporteros gráficos allí presentes.

Ahora, casi un año más tarde, madre e hija se han convertido en protagonistas de la edición de junio de Vogue Checoslovaquia. Así lo ha desvelado la propia revista a través de su cuenta de Instagram, donde ha publicado la portada de su próximo número.

La empresaria y su hija fueron fotografiadas por los hermanos fotógrafos Luca y Alessandro Morelli vía remoto desde su casa en Los Ángeles, donde la familia ha pasado la cuarentena.

"Amo tanto a este pequeño bebé que quiero estallar... A veces solo la miro y lloro sabiendo que nunca más volverá a ser tan pequeña. Quién sabía que algo tan pequeño podría ocupar la mayor parte de tu corazón. Dios no cometió ningún error contigo, bebé Stormi", escribió Jenner en su cuenta de Instagram junto a la imagen de la portada.

No es la primera vez que tanto Kylie como Travis se muestran de lo más cariñosos con su pequeña. Cada vez que aparecen en público, colman a la niña de besos y atenciones.