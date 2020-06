Vadhir Derbez revela cuál su verdadero nombre de pila

Gracias a la inventiva de su progenitora, Silvana Prince, Vadhir es en realidad el único hijo del comediante que puede presumir del “Derbez” / Infobae

A solo semanas después de haber explicado a detalle el origen de su primer nombre, el actor Vadhir Derbez reveló a sus seguidores cuál es su verdadero nombre completo y explicó el insospechado secreto que oculta.

En uno de sus últimos videos para su canal en YouTube, el intérprete de 29 años confesó 50 aspectos pocos conocidos sobre él, entre los que incluyó este curioso dato sobre su identidad.

"Algo que pocas personas saben de mí es que mi nombre completo real es Vadhir Derbez Alejandro González Torres Prince, amén", reveló en tono divertido.

"Derbez es nombre en mi caso, mi papá es Eugenio González Derbez, entonces, a nosotros solamente nos pasa el González, el Derbez se pierde, pero mi mamá muy inteligente, me puso el Derbez en el acta como nombre”, destacó.

Te puede interesar: ¡Llegó la cigüeña! Dulce María revela que está embarazada

Gracias a la inventiva de su progenitora, Silvana Prince, Vadhir es en realidad el único hijo del comediante que puede presumir del “Derbez” como parte de su nombre real. Sus hermanos, por otro lado, usan el famoso apellido solo como nombre artístico en honor a su abuela, la primera actriz Silvia Derbez.

No obstante, esta estrella sí confesó en su caso el "Prince" sería parte de su nombre artístico porque no figura en el acta de nacimiento.

"De hecho aquí entre nos, el Prince yo me lo adjudico un poco porque no viene en el acta de nacimiento, pero me gusta, tiene chic, tiene caché", sentenció.

Otro secreto

El mes pasado y durante un Instagram Live que realizó con su hermano José Eduardo, contó que descubrió la historia detrás de su primer nombre cuando filmaba el reality show familiar "De viaje con los Derbez".

"En la serie de la familia… terminamos haciéndonos unos tatuajes Ale, mi hermano y yo. Y yo llegué muy salsita porque dije: 'Pues mi nombre es árabe, estamos en Marruecos, donde justamente hablan árabe… Alessandra dice: 'Aitana en árabe' y se lo sacan para que se vea como con las letras y todo como se escribe allá. El tuyo también, José Eduardo. Y yo, 'Quítense, abran paso yo Vadhir… y me dice el tatuador: 'No, es que esta letra no existe en el idioma y esta tampoco' y yo: '¿Cómo? Pero Vadhir es árabe. ¿De qué me estás hablando?", rememoró, de acuerdo a Las Estrellas.

Ante la confusa situación, el galán llamó a su madre de inmediato para que exigir una explicación al respecto pues se sentía "engañado".

"Le empiezo a decir… Llevo toda mi vida, veintitantos años, ya casi treinta, engañado, creyendo que mi nombre es árabe porque tú me lo dijiste y me están diciendo estos señores que son de acá, que no", expresó.

Sin embargo, Prince argumentó que el origen del nombre sí era árabe pues ella tomó la palabra arábiga “Wadi” y le añadió algunas letras para formar el nombre “Vadhir”, resolviendo el misterio.