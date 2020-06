Christina Aguilera impacta al mostrarse como Dios la trajo al mundo

Cristina Aguilera ha dejado sin palabras a sus seguidores tras compartir en su cuenta de Instagram un par de fotografías / La Vanguardia

Cristina Aguilera ha dejado sin palabras a sus seguidores tras compartir en su cuenta de Instagram un par de fotografías en las que aparece semidesnuda, en pocos segundos las postales encendieron las redes y se volvieron virales.

En ellas vemos a la cantante estadounidense disfrutando del sol desde el balcón de su casa, portando únicamente una toalla blanca y dejando sus senos medio descubiertos.

"Mantente cómodo y tranquilo", escribió la también actriz en su red social.

Las imágenes se convirtieron en un éxito pues ya han superado los 314 mil “likes”, y acumulan más de 3 mil comentarios de los seguidores; incluso la actriz, y la famosa actriz y amiga de Chris, Halle Berry, reaccionó a la publicación con tres emojis de corazones rojos.

Preocupada por sus fans

Recientemente ella inició un desafío desde sus redes sociales; el #DiaryDares tiene como objetivo apoyar a sus seguidores para que externen sus sentimientos en el contexto actual de emergencia sanitaria.

La estrella de 39 años se solidariza de esta forma con todos sus fanáticos que se encuentran en aislamiento en estos momentos, debido a la pandemia por Covid-19:

"En este momento es esencial profundizar, escucharnos a nosotros mismos y crear un ‘espacio seguro’ para unos y otros… para compartir nuestras experiencias actuales o pasadas (dificultades o momentos destacados), reflexionar sobre quiénes queremos ser, cómo deseamos vivir cuando salgamos de esto, y lo que queremos dejar atrás” escribió la cantante estadounidense.

Lo de escribir diarios no es algo nuevo para ella: "Siempre me han ayudado a hacer esto. Me mantienen firme y centrada, y me permiten reflexionar y escuchar mi propia voz entre todo el ruido de este negocio. Al revisarlos, me siento agradecida por poder recordar cómo se ha formado mi vida y cómo mi viaje me ha llevado hasta aquí".

La intérprete de ”Pero Me Acuerdo De Ti” destacó en una publicación en sus redes sociales, que su amiga Demi Lovato se ha sumado al reto.