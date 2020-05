La Hora Nick con nuevo rostro femenino: ¡Bienvenida Alondra!

Con 19 años, Alondra Leytón se encuentra realizando sus estudios en relaciones internacionales y comercio internacional / TN8

La Hora Nick TN8, el programa de toda la chavalada nicaragüense, estrena nueva presentadora.

Recordás a Alondra Leytón, actual "Miss Teen Nicaragua 2019" y "Miss Teen Universe 2019", pues ella se convirtió la tarde de este lunes en la nueva integrante de la familia de La Hora Nica junto a Rafita y Jessica.

Con 19 años, Alondra Leytón se encuentra realizando sus estudios en relaciones internacionales y comercio internacional, es amante del baile, canto, teatro, la pintura y apasionada por el deporte, en especial del atletismo, disciplina que practica desde que tenía 9 años y las realiza en las instalaciones de Instituto Nicaragüense de Deportes.

Nueva presentadora de la Hora Nick, Alondra leytón / TN8

¿Qué hace en su tiempo libre la nueva presentadora?



"Tengo gran interés por saber cosas del espacio y básicamente en mi tiempo libre investigo en la internet sobre las estrellas, el espacio, todo lo que tiene que ver con ello. Debo confesar que me encanta la fotografía, ¡ah! pero que me la hagan a mí, porque tomando fotos no soy nada buena", respondió nuestra teen.

Para Alondra este es un nuevo camino que tanto esperaba pues el sueño de niña siempre fue estar en la televisión. "Sinceramente es algo nuevo para mí, es como un: 'despertate, tu sueño llegó'; aunque antes no era nada amistosa con las cámaras y gracias a la organización Miss Teen Nicaragua todos mis miedos se fueron, además de la gran preparación del certamen internacional", refirió la joven.

Los presentadores Rafael Villavicencio y Jessica Orozco disfrutarán de la compañía de Alondra Leytón, quien además ya era parte de la casa durante sus visitas a Canal 8. "Estoy segura que juntos seremos un buen equipo, nos solamente por trabajar, si no porque me encanta saber que me llevo bien con todo el staff. Es una nueva etapa y ahora tendré más personas con las que debo socializar", comentaba muy alegre Alondra.

Éxito nacional e internacional

Alondra el año pasado participó en la primera edición de Miss Teen Nicaragua 2019, seguido de su gran desempeño como la nueva Miss Teen Universe, momento donde sintió muchas emociones y sobre todo el apoyo de los nicaragüenses y sobre todo de la gran familia, su familia de TN8.

Cómo última parte pero no menos importante Alondra Leytón se despide con un mensaje: "Los espero a todos, muy emocionada y conmovida. Seamos siempre positivos y nunca dejés que nadie apague tu luz".

Sintonizá lo mejor de La Hora Nick de lunes a viernes a partir de las 2:00 pm y disfruta de la compañía de los chicos; Rafita, Jessica y ahora con la bella Alondra.